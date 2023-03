Οικονομία

ΣΤΑΣΥ για Ηλεκτρικό: Σε λειτουργία σύστημα πυρασφάλειας, εξαερισμός και φωτισμός

Στις καταγγελίες εργαζομένων σχετικά με τη λειτουργία της πυρασφάλειας αλλά και του εξαερισμού σε σταθμούς της γραμμής 1 του Μετρό,(παλαιό ΗΣΑΠ) απαντά με ανακοίνωσή της η διοίκηση της ΣΤΑΣΥ.

Όπως επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ολόκληρο το μήκος της σήραγγας, καθώς και στους σταθμούς είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί πυροσβεστικό δίκτυο εφοδιασμένο με σύστημα πυρανίχνευσης καθώς και είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν αυτόματα συστήματα αερισμού αλλά και επαρκής φωτισμός κατά μήκος του υπόγειου τμήματος.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ έχει ως εξής :

«Σε συνέχεια των δημόσιων αναφορών, σχετικά με τη λειτουργία του δικτύου της Γραμμής 1 και ειδικότερα του τμήματος Μοναστηράκι - Αττική και με στόχο την υπεύθυνη ενημέρωση του επιβατικού κοινό, η ΣΤΑ.ΣΥ επισημαίνει τα ακόλουθα:

Σε ολόκληρο το μήκος της σήραγγας, καθώς και στους σταθμούς είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί πυροσβεστικό δίκτυο εφοδιασμένο με σύστημα πυρανίχνευσης.

Αυτόνομα συστήματα αερισμού είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν στην υπόγεια σήραγγα, ενώ στα σημεία διασύνδεσης με τις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό η λειτουργία του συστήματος είναι σε φάση περαιτέρω ενίσχυσης.

Στον σταθμό ΟΜΟΝΟΙΑ είναι εγκατεστημένο σύστημα αερισμού και κλιματισμού. Το σύστημα αερισμού είναι σε λειτουργία και επαρκές για την απαγωγή, εάν απαιτηθεί, καπνού από τις αποβάθρες. Το σύστημα κλιματισμού είναι σε διαδικασία συντήρησης, ώστε να είναι διαθέσιμο πριν το καλοκαίρι.

Κατά μήκος του υπόγειου τμήματος υπάρχει επαρκής φωτισμός με φωτιστικά τοποθετημένα, τόσο στο μέσο, όσο και στα πλευρικά τοιχώματα. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και διακοπής λειτουργίας τους, ενεργοποιείται αυτόματα εφεδρικός φωτισμός ασφαλείας. Επιπλέον, κατά μήκος του υπόγειου τμήματος μεταξύ των σταθμών ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ - ΑΤΤΙΚΗ υπάρχουν έξοδοι διαφυγής ανά 250μ. περίπου, με την απαιτούμενη σήμανση, για να κατευθύνει το επιβατικό κοινό προς αυτές. Οι έξοδοι διαφυγής απελευθερώνονται και χειροκίνητα από το εκπαιδευμένο προσωπικό της ΣΤΑ.ΣΥ, είναι όμως και τηλεχειριζόμενες από το Κέντρο Ελέγχου. Επιπλέον, οι σχάρες των εξόδων διαφυγής βοηθούν και στον αερισμό της σήραγγας.

Το 2022 για τη γραμμή 1 εκπαιδεύτηκαν σε θέματα ασφαλούς εργασίας επί ή πλησίον της τροχιάς 140 εργαζόμενοι στις τεχνικές υπηρεσίες και 20 οδηγοί Συρμών και εντός του 2023 αναμένεται η ολοκλήρωση της εκπαίδευσης 80 ακόμη ηλεκτροδηγών. Επιπλέον, έχει προγραμματιστεί η επανεκπαίδευση των οδηγών συρμών σε θέματα υγείας και ασφάλειας επί της εργασίας».