Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: Η νέα Σελήνη στον Κριό και πώς μας επηρεάζει (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Λίτσα Πατέρα, αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1.

Εαρινή Ισημερία 2023, νέα Σελήνη στον Κριό και η όψη με τον Πλούτωνα έρχονται για να αλλάξουν τα πάντα, είπε η Λίτσα Πατέρα στην έναρξη της ενότητας των ζωδίων στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Όπως είπε η αστρολόγος της εκπομπή του ΑΝΤ1 ότι είναι σάπιο, ότι είναι βρώμικο θα το γκρεμίσει για να χτίσουμε τον καινούργιο αιώνα.

Η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Μαρία Κορινθίου αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





