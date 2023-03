Εκλογές στην Τουρκία: Ο Ερντογάν χάνει συμμάχους

Κόσμος

Νέα δημοσκόπηση δίνει προβάδισμα στον Κιλιτσντάρογλου. Δυσκολεύουν τα πράγματα για τον Τούρκο πρόεδρο και την συμμαχία του.



Πανικό στο παλάτι προκαλεί η νέα δημοσκόπηση στην Τουρκία που έχει στα χέρια του ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν σύμφωνα με τα αντιπολιτευτικά μέσα ενημέρωσης.



Όπως αποκάλυψε το τηλεοπτικό κανάλι ΤΕLΕ 1, η δημοσκόπηση της εταιρείας GENAR η οποία μάλιστα πρόσκειται στο κυβερνών κόμμα ΑΚΡ προβλέπει 53% για τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου και μόλις 42% για τον Ταγίπ Ερντογάν.



Πάντως, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου, φαίνεται πως όσο πλησιάζει η ημέρα των εκλογών τα πράγματα δυσκολεύουν για τον Ταγίπ Ερντογάν και τη συμμαχία του. Ήδη το Κόμμα της Ευημερίας και Πάλι του Ερμπακάν ανακοίνωσε ότι δεν θα στηρίξει τον Ταγίπ Ερντογάν και θα κατεβάσει δικό του υποψήφιο. Ο Τούρκος Πρόεδρος έχασε και τον πρώην Υπουργό Οικονομικών Μεχμέτ Σιμσέκ ο οποίος απάντησε χθες αρνητικά στην πρότασή του να τον διορίσει Αντιπρόεδρο στην περίπτωση που κερδίσει τις εκλογές.



Από την άλλη η αντιπολίτευση φαίνεται να είναι σε καλό δρόμο στο θέμα της διεύρυνσης της δικής της συμμαχίας. Μετά τη χθεσινή συνάντηση που είχε χθες ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου με το φιλοκουρδικό κόμμα HDP, αναλυτές εκτιμούν ότι είναι θέμα ημερών το φιλοκουρδικό κόμμα να ανακοινώσει στήριξη του υποψηφίου της αντιπολίτευσης. Το κυβερνητικό στρατόπεδο φανερά εκνευρισμένο κατηγορεί τον Κιλιτσντάρογλου ότι παραδόθηκε στους τρομοκράτες και το ΡΚΚ.



Την ίδια ώρα, η διεθνής κοινότητα δεσμεύτηκε να διαθέσει συνολικά 7 δισ. ευρώ στη χθεσινή διεθνή διάσκεψη δωρητών για τον λαό της Τουρκίας και της Συρίας.

