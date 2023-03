Οικονομία

Στρατηγική συμφωνία του Όμιλου ANTENNA και της Fairfax

Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ προχώρησε σε μια σημαντική επιχειρηματική κίνηση και με μεγάλη ικανοποίηση ανακοινώνει ότι η Fairfax Financial Holdings Limited (Fairfax), ένα από τα ισχυρότερα funds παγκοσμίως, αποκτά, μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, το 15% του ΑΝΤ1+.

Η Fairfax, ο διεθνής κολοσσός με έδρα τον Καναδά, διαχειρίζεται κεφάλαια 89 δισεκατομμυρίων δολαρίων και αποτελεί έναν από τους κορυφαίους ξένους επενδυτές στην Ελλάδα με πλούσιο χαρτοφυλάκιο μεταξύ άλλων στον τραπεζικό και ασφαλιστικό κλάδο, και τη διαχείριση ακινήτων.

Το ΑΝΤ1+ του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, είναι η μοναδική ελληνική συνδρομητική ψηφιακή πλατφόρμα που στηρίζει τους Έλληνες δημιουργούς και καλλιτέχνες. Εξελίσσεται και εμπλουτίζεται διαρκώς, παρουσιάζοντας νέες αποκλειστικές ελληνικές παραγωγές, που έχουν, ήδη, προσελκύσει το ενδιαφέρον για διεθνή διανομή, αλλά και εξασφαλίζοντας τα δικαιώματα μετάδοσης κορυφαίων παγκόσμιων αθλητικών διοργανώσεων όπως το FIFA World Cup 2022 και το πρωτάθλημα FORMULA 1 για τα επόμενα 3 χρόνια.

Αξιοποιώντας τη μακρόχρονη και διεθνή εμπειρία, καθώς και την τεχνογνωσία του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, το ΑΝΤ1+ σε λιγότερο από ένα χρόνο λειτουργίας ξεπέρασε κάθε προσδοκία, προσφέροντας μοναδικό περιεχόμενο με πάνω από 7.000 τίτλους και συγκεντρώνοντας σημαντικό αριθμό συνδρομητών με περισσότερα από 400 εκατομμύρια views.

Η Fairfax αναγνωρίζοντας τη δυναμική και την προοπτική εξέλιξης του ANT1+, συνεργάζεται με τον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ ώστε να αναπτύξουν περαιτέρω την πλατφόρμα εντός και εκτός Ελλάδος. Μέσα από επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες, καινοτόμες υπηρεσίες, νέο πλούσιο περιεχόμενο και μεγάλες παραγωγές το ΑΝΤ1+ θα συνεχίσει να προσφέρει μία ξεχωριστή εμπειρία ψυχαγωγίας.

Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ, με ηγετική παρουσία στον χώρο των Media σε Ευρώπη, Η.Π.Α., Καναδά και Αυστραλία και με ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο media assets απευθύνεται σε ένα παγκόσμιο κοινό που ξεπερνά τα 150 εκατομμύρια. Ως ένας καινοτόμος πολυεθνικός οργανισμός, επιλέγει σταθερά ισχυρές διεθνείς συμμαχίες και επεκτείνει το επιχειρηματικό του αποτύπωμα, με παγκοσμίου εμβέλειας συμφωνίες.

Σχετικά με τον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ είναι ένας κορυφαίος πολυεθνικός οργανισμός media, περιεχομένου, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, και διατηρεί ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο διεθνών media assets σε διάφορες πλατφόρμες (Τηλεόραση, ΟΤΤ, Ραδιόφωνο, Αίθουσες Κινηματογράφου, Ψηφιακά Μέσα, Μουσική, Εκδόσεις και Εκπαίδευση) σε Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Ο Όμιλος ANTENNA επένδυσε στις εταιρίες Facebook, Twitter και Spotify από τα πρώτα τους χρόνια. Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ κατέχει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο επενδύσεων σε media, που περιλαμβάνουν την επενδυτική τράπεζα και fund, Raine Group, τον μεγαλύτερο όμιλο media για νέους στον κόσμο, Vice Media, την εμβληματική εταιρία τηλεοπτικών και κινηματογραφικών παραγωγών στο Hollywood, Imagine Entertainment, καθώς και 31 κανάλια και 3 συνδρομητικές ψηφιακές πλατφόρμες. Με ένα παγκόσμιο κοινό που ξεπερνάει τα 150 εκατομμύρια, ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ συνεχίζει να επεκτείνεται σε νέες αγορές, νέες τεχνολογίες και media. Σχετικά με την Faifax Η Fairfax είναι επενδυτική εταιρία η οποία, μέσω των θυγατρικών της, δραστηριοποιείται κυρίως στην ασφάλιση και αντασφάλιση περιουσίας και ατυχημάτων καθώς και στη διαχείριση επενδύσεων. Η Fairfax εδρεύει στο Τορόντο του Καναδά και οι κοινές μετοχές της είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο του Τορόντο με το σύμβολο FFH και σε δολάρια Η.Π.Α. με το σύμβολο FFH.U.