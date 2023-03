Οικονομία

Γεωργιάδης: Συμφωνία με τη Βαρβάκειο για την τιμή του μπακαλιάρου

Με τον πρόεδρο της Βαρβακείου-Κεντρικής Ιχθυαγοράς Αθηναίων, Β. Σίμο συναντήθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης για τις τιμές των προϊόντων ενόψει 25ης Μαρτίου

Συμφωνία για συγκράτηση της τιμής του μπακαλιάρου στη Βαρβάκειο σε επίπεδα χαμηλότερα από πέρυσι ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, σε συνάντηση με τον πρόεδρο της Βαρβακείου - Κεντρικής Ιχθυαγοράς Αθηνών, κ. Βασίλη Σίμο παρουσία του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου & Προστασίας του Καταναλωτή, κ. Σωτήρη Αναγνωστόπουλου.

Μετά τη συνάντηση ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε:

«Δεδομένου ότι στο καταναλωτικό κοινό υπάρχει εύλογο ενδιαφέρον ενόψει της 25ης Μαρτίου για το μπακαλιάρο ως το προϊόν που παραδοσιακά τρώμε κατά την ημέρα αυτή, είχαμε συζήτηση με τη Βαρβάκειο αγορά όπως κάναμε και την περίοδο της Σαρακοστής και καταλήξαμε σε μία -πιστεύω - πολύ ευνοϊκή για τους καταναλωτές συμφωνία εν είδει καλαθιού για το μπακαλιάρο γι' αυτές τις ημέρες».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Βαρβακείου- Κεντρικής Ιχθυαγοράς Αθηνών, κ. Σίμος εξήγησε:

«Με τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Γεωργιάδη και τον Γενικό Γραμματέα, κ. Αναγνωστόπουλο όπως συντονίσαμε το καλάθι πιλοτικά για την εβδομάδα της Καθαροδευτέρας και για όλη τη Σαρακοστή, έχουμε επιλέξει κάποια προϊόντα που τα συνεχίζουμε πιλοτικά κάθε εβδομάδα. Οι καταναλωτές φαίνεται να το τίμησαν αυτό και ήρθαν στη Βαρβάκειο αγορά και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Επίσης προσπαθούμε τώρα να κάνουμε πάλι κάτι με το μπακαλιάρο κι έχουμε καταλήξει στο πιο οικονομικό κομμάτι του που είναι στα 4,98 ευρώ/κιλό, ποιότητας pollock, που είναι ξαλμυρισμένος μπακαλιάρος. Είναι μία πάρα πολύ καλή τιμή, καθώς όλα έχουν πάρει την άνοδο και μπορέσαμε και τον κρατήσαμε πάρα-πάρα πολύ χαμηλά. Είμαστε γύρω στα 50 με 80 λεπτά κάτω από πέρσι και είμαστε και γύρω στα 80 λεπτά με 1 ευρώ κάτω από την καλύτερη προφορά, όπως κάναμε έρευνα αγοράς στις μεγάλες αλυσίδες των μάρκετ.

Η Βαρβάκειος αγορά είναι και πάλι οικονομική, περιμένουμε τον κόσμο να επιλέξει, έχουμε και άλλα πράγματα και άλλα ψάρια που φιγουράρουν αυτές τις μέρες. Έχουμε και τον ντόπιο ελληνικό μπακαλιάρο αλλά λόγω προμήθειας και λόγω ποσότητας δεν τον βάλαμε στο καλάθι διότι δεν θέλουμε να έχουμε κάποια ποσότητα τις πρώτες ημέρες και τις τελευταίες ημέρες να μην υπάρχει στην αγορά. Θα υπάρχει κι εκεί, αλλά ευελπιστούμε να βάλουμε κάτι που θα είναι σίγουρο για τον καταναλωτή».

Απαντώντας σε ερωτήσεις ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι ομπακαλιάρος φέτος φαίνεται ότι έχει μία έλλειψη και αυτό έχει οδηγήσει τις τιμές λίγο παραπάνω από πέρσι. «Το γεγονός ότι καταφέραμε με τη Βαρβάκειο να κάνουμε προσφορά μπακαλιάρου σε χαμηλότερη τιμή από πέρσι είναι μεγάλη επιτυχία και θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω την ιχθυαγορά γι' αυτό. Πιστεύω ότι όπως λειτούργησε η ιχθυαγορά ως δείκτης τιμών για όλους τους υπόλοιπους, το ίδιο θα γίνει και τώρα.», σημείωσε.

Υπογράμμισε εξάλλου ότι ο μπακαλιάρος έχει πολλές ποιότητες και διαφορετικά είδη. «Αν είναι παστός μπακαλιάρος εκεί η τιμή ανεβαίνει και μπορεί να φτάσει και τα 20 ευρώ ενδεχομένως. Είναι θέμα ποιότητας και ποικιλίας που μπορεί να βρει κάποιος», κατέληξε.

