Τεχνολογία - Επιστήμη

Tik Tok: Γιατί η Δύση κάνει “μπλόκο” στην εφαρμογή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυτό τον μήνα και το Βέλγιο απαγόρευσε το TikTok από τα τηλέφωνα και τους υπολογιστές των υπαλλήλων της ομοσπονδιακής κυβέρνησης

Οι Ολλανδοί δημόσιοι υπάλληλοι σε λίγο καιρό δεν θα επιτρέπεται να χρησιμοποιούν την κινεζικής ιδιοκτησίας πλατφόρμα βίντεο TikTok στα επαγγελματικά τους τηλέφωνα, όπως ανακοίνωσε σήμερα το ολλονδικό υπουργείο Εσωτερικών, ακολουθώντας αντίστοιχες αποφάσεις άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Το ολλανδικό υπουργείο ανέφερε ότι αποθαρρύνει τη χρήση σε τηλέφωνα που διανέμει η κυβέρνηση όλων των εφαρμογών από «χώρες με επιθετικό κυβερνοπρόγραμμα που έχει στόχο την Ολλανδία ή τα ολλανδικά συμφέροντα».

Η ολλανδική υπηρεσία πληροφοριών AIVD κατέταξε την Κίνα, τη Ρωσία, το Ιράν και τη Βόρεια Κορέα στις χώρες που έχουν τέτοιου είδους επιθετικό κυβερνοπρόγραμμα, το οποίο εγείρει τον κίνδυνο κατασκοπίας. Αυτό τον μήνα, το Βέλγιο απαγόρευσε το TikTok, το οποίο ανήκει στην κινεζική εταιρία ByteDance, από τα τηλέφωνα και τους υπολογιστές των υπαλλήλων της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Ο διευθύνων σύμβουλος τους TikTok Σόου Ζι Τσιου δήλωσε ότι η εταιρία βρίσκεται σε καθοριστική στιγμή καθώς ολοένα και περισσότεροι Αμερικανοί βουλευτές επιδιώκουν να απαγορεύσουν την εφαρμογή για λόγους εθνικής ασφάλειας. Ο Τσιου ανέφερε σε βίντεο που αναρτήθηκε νωρίς σήμερα στο TikTok ότι η εφαρμογή έχει τώρα πάνω από 150 εκατ. ενεργούς μηνιαίους χρήστες στις ΗΠΑ. «Αυτό είναι σαν το ήμισυ των ΗΠΑ να έρχεται στο TikTok», ανέφερε ο Τσιου. Το TikTok είχε ανακοινώσει το 2020 ότι είχε 100 εκατ. Αμερικανούς χρήστες.

Ο Τσιου, που θα μιλήσει την Πέμπτη ενώπιον της Επιτροπής Ενέργειας και Εμπορίου στη Βουλή των Αντιπροσώπων, δήλωσε: «Ορισμένοι πολιτικοί έχουν αρχίσει να μιλούν για απαγόρευση του TikTok». «Τώρα αυτό μπορεί να αφαιρέσει το TikTok από 150 εκατ. εξ υμών», ανέφερε ο ίδιος. Ο Τσιου είπε επίσης ότι 5 εκατ. αμερικανικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το TikTok για να απευθυνθούν στους πελάτες τους.

Οι επικριτές του TikTok φοβούνται ότι τα δεδομένα των Αμερικανών χρηστών του μπορεί να φθάσουν στα χέρια της κινεζικής κυβέρνησης μέσω της πλατφόρμας. Το TikTok αρνείται κάθε κατηγορία περί κατασκοπίας. Την ίδια ώρα, η ιταλική αρχή ανταγωνισμού ανακοίνωσε την έναρξη έρευνας σε βάρος του TikTok, με την υποψία ότι δεν εφαρμόζει τους δικούς του κανόνες ελέγχου για «επικίνδυνα περιεχόμενα που προτρέπουν την αυτοκτονία, τον αυτοτραυματισμό και διατροφικές διαταραχές».

Η έρευνα της ιταλικής αρχής ανταγωνισμού στοχοθετεί την ιρλανδική εταιρία TikTok Technology Limited, που είναι υπεύθυνη για τις σχέσεις με τους Ευρωπαίους καταναλωτές, όπως και την αγγλική και την ιταλική εταιρία, όπως ανέφερε σε ανακοίνωση. Η ιταλική έδρα του TikTok αποτέλεσε σήμερα αντικείμενο έρευνας από την αρχή αυτή με τη συνδρομή της οικονομικής αστυνομίας.

Η έναρξη της έρευνας ήλθε ύστερα από την παρουσία στην πλατφόρμα «πολλών βίντεο με νέους που υιοθετούν συμπεριφορές αυτοτραυματισμού», σε σχέση συγκεκριμένα με την πρόκληση που ονομάζεται ‘french scar’ (γαλλική ουλή), που έγινε viral στην Ιταλία στο δίκτυο αυτό που είναι ιδιαίτερα δημοφιλές μεταξύ των ανηλίκων. Η ιταλική αρχή κατηγορεί το TikTok ότι δεν εφαρμόζει επαρκή συστήματα παρακολούθησης περιεχομένου, «κυρίως παρουσία ιδιαιτέρως ευπαθών χρηστών όπως οι ανήλικοι». Το TikTok δεν έχει εφαρμόσει «τους δικούς του κανόνες, που προβλέπουν την αφαίρεση επικίνδυνου περιεχομένου που σχετίζονται με προκλήσεις (challenges), με αυτοκτονία, αυτοτραυματισμό και διατροφικές διαταραχές», ανέφερε η αρχή σε ανακοίνωση.

Το TikTok βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο στόχαστρο πολλών χωρών για λόγους εθνικής ασφάλειας. Ακολουθώντας το παράδειγμα πολλών δυτικών δυνάμεων --ΗΠΑ, Καναδάς και Ευρωπαϊκή Ένωση-- η Βρετανία απαγόρευσε με τη σειρά της την Πέμπτη την εφαρμογή στις κυβερνητικές συσκευές.

Ειδήσεις σήμερα:

Τραγωδία στα Τέμπη: “Ο σταθμάρχης είχε 1,5 λεπτό για να δει το λάθος με το υπάρχον σύστημα”

Θεσσαλονίκη: Ο απόστρατος είχε καταναλώσει χάπια - Έσπασαν το παρμπρίζ και έβγαλαν τα παιδιά (εικόνες)

Τιμολόγια ρεύματος - Απρίλιος: οι τιμές των παρόχων