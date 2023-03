Life

“Παγιδευμένοι”: Sneak preview από το επεισόδιο της Τρίτης (εικόνες)

Δείτε πρώτοι σκηνές από το καθηλωτικό επεισόδιο της Τρίτης, της σειράς "Παγιδευμένοι" του ΑΝΤ1.

Οι «Παγιδευμένοι» έρχονται και αυτή την εβδομάδα, Δευτέρα και Τρίτη στις 22:00 στον ΑΝΤ1, με καθηλωτικά επεισόδια και θα κόψουν την ανάσα μας.

«Κουβαλάω τις πληγές από όλες τις μάχες που απέφυγα»

ΦΕΡΝΑΝΤΟ ΠΕΣΣΟΑ



Το βίντεο που λαμβάνει η Άννα της «καίει τα χέρια». Όλη η αλήθεια για τη δολοφονία του Άγγελου βρίσκεται εκεί, μαζί με άλλα μυστικά που η Άννα θα πρέπει να αποκωδικοποιήσει. Παρ’ όλα αυτά, αποφασίζει να μην πει τίποτα ακόμη στον Δημήτρη, μέχρι να αποφασίσει πώς θα το χρησιμοποιήσει.

Ο Δημήτρης κάνει αίτηση για να επιστρέψει στη θέση του στην Εισαγγελία.

Η Αγγελική Ρούσσου αναλαμβάνει την υπόθεση εξαφάνισης μιας κοπέλας. Η υπόθεση φαίνεται επικίνδυνη, καθώς εμπλέκονται άτομα της μαφίας και ο Σταύρος ανησυχεί. Τι θα κάνει ο Σταύρος που θα εξοργίσει την Αγγελική;

Η Κλειώ θα καταφέρει να φύγει για τα Γιάννενα με τη βοήθεια του Γεράσιμου. Ποιο είναι, όμως, το μυστικό που κρύβει ο Γεράσιμος;

Η Χρύσα παίρνει τα αποτελέσματα πατρότητας για το παιδί της Δώρας.

Ο Αλέκος δεν μπορεί να αντέξει στην ιδέα ότι βρίσκεται στη φυλακή και προσπαθεί με κάθε τρόπο να αφεθεί ελεύθερος. Η Άννα, όμως, στέκεται απέναντί του. Μέχρι πού θα φτάσει για να τον κρατήσει για πάντα μέσα;





Ακολουθεί sneak preview του αποψινού επεισοδίου:

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Πέτρος Λαγούτης, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Βασίλης Τριανταφύλλου, Σόλωνας Τσούνης, Μαριλένα Ράδου, Ναταλία Πελέκα, Άννα Καλαϊτζίδου, Σοφία Μανωλάκου, Άννα Πορφύρη, Αθηνά Ροδίτου, Νίκος Ιωαννίδης, Βίκτωρας Πέτσας, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Αλεξάνδρα Ούστα, Εβελίνα Γουρνά, Αστέρης Κρικώνης, Αλεξάνδρα Στεργίου, Βασίλης Αφεντούλης, Ανδρομάχη Δαυλού, Γιάννης Ζωγράφος, Φώτης Πετρίδης, Κωστής Ραμπαβίλας, Δήμητρα Καρακωνσταντή, Μάνος Γερονυμάκης.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου, ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου, ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη, η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη, η Σοφία Φαραζή

Στον ρόλο της Υβόννης Χατζή, η Ταμίλλα Κουλίεβα

Στον ρόλο της Αγγελικής Ρούσσου, η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Γιάννης Λαπατάς

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Σωτηρία Ψευτούδη

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: PEDIO PRODUCTIONS

H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim.

Διανέμεται από την Madd.

#Pagidevmenoi

