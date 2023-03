Κόσμος

Ρωσία: Πούτιν και Σι υπέγραψαν σύμφωνο πολυμερούς οικονομικής συνεργασίας (βίντεο)

Ρωσια και Κίνα, υπέγραψαν συμφωνία κατά την επίσκεψη του Προέδρου της Κίνας στη Μόσχα.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι οι συνομιλίες με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ ήσαν «επιτυχείς και εποικοδομητικές» και πως ελπίζει να συνεχισθούν οι επαφές του με τον Σι στο μέλλον.

Ολοκληρώνοντας μια ημέρα συνομιλιών μεταξύ των δύο ηγετών, ο Πούτιν δήλωσε ότι η Κίνα και η Ρωσία υπέγραψαν συμφωνίες στρατηγικής συνεργασίας και ότι οι ρωσικές ενεργειακές προμήθειες προς την Κίνα θα αυξηθούν.

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ δήλωσε σήμερα ότι το Πεκίνο είχε μια «αμερόληπτη στάση» για τη σύγκρουση στην Ουκρανία και ότι υποστηρίζει την ειρήνη και τον διάλογο, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο Ria Novosti.

Ο Σι, ο οποίος μιλούσε μέσω διερμηνέα μετά τις συνομιλίες με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, είπε ότι οι συνομιλίες με τον ηγέτη του Κρεμλίνου ήταν «ανοιχτές και φιλικές».

Μόσχα και Πεκίνο απορρίπτουν τα περί «στρατιωτικής–πολιτικής συμμαχίας»

Η Ρωσία και η Κίνα σε κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν σήμερα αναφέρουν ότι οι στενές εταιρικές σχέσεις μεταξύ τους δεν συνιστούν μια «στρατιωτική-πολιτική συμμαχία».

Ειδικότερα, στην ανακοίνωση μετά τη συνάντηση κορυφής των προέδρων Βλαντίμιρ Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ υπογραμμίζεται ότι «οι σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Κίνας, αν και δεν συνιστούν μια στρατιωτική-πολιτική συμμαχία παρόμοια με εκείνη που δημιουργήθηκε κατά την διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, είναι κάτι παραπάνω από μια διακρατική συνεργασία».

Οι σχέσεις αυτές «δεν συνιστούν μια συμμαχία, δεν έχουν την φύση της αντιπαράθεσης και δεν στρέφονται κατά άλλων χωρών», διευκρινίζεται στην ίδια ανακοίνωση.

