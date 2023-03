Αθλητικά

BCL - AEK: έπεσε μαχόμενη η Ένωση κόντρα στη Μάλαγα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έχασε την πρωτιά η ΑΕΚ, μετά την ήττα της από τη Μάλαγα.

Η ΑΕΚ έπεσε μαχόμενη στην τελευταία αγωνιστική της υποχρέωση στη φάση των «16» του Basketball Champions League και πλέον επικεντρώνεται στα προημιτελικά της διοργάνωσης, όπου θα παλέψει με μειονέκτημα έδρας για την πρόκριση στο Final 4. Η Ένωση ηττήθηκε 65-75 από την Ουνικάχα Μάλαγα στο κλειστό των Άνω Λιοσίων, για την 6η και τελευταία αγωνιστική της φάσης των «16», καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση με ρεκόρ 4-2. Στον αντίποδα οι Ισπανοί τερμάτισαν στην κορυφή του 11ου ομίλου με ρεκόρ 5-1 και το πλεονέκτημα της έδρας στους «8» της διοργάνωσης.

Η Μάλαγα αιφνιδίασε την ΑΕΚ στα πρώτα λεπτά, όταν και έγραψε στον φωτεινό πίνακα το 0-7 (στο 2΄). Ωστόσο, η Ένωση αντέδρασε πέρασε την μπάλα κοντά στο καλάθι και στο 7΄ είδε τον Μίτσελ να ισοφαρίζει σε 12-12. Το περιφερειακό σουτ, όμως, πλήγωσε την ελληνική ομάδα, που έκλεισε την περίοδο στο -6 (15-21).

Η άμυνα των Ισπανών «μπλόκαρε» την προσπάθεια αντεπίθεσης της ΑΕΚ στη δεύτερη περίοδο, με τη Μάλαγα να ξεφεύγει στο 16΄ με +7 (26-33). Και πάλι όμως η Ένωση βρήκε τις λύσεις, χτύπησε στην αντίπαλη ρακέτα και με σερί 7-0 ισοφάρισε σε 33-33 στο 17΄, για να κλείσει το ημίχρονο στο -1 (38-39).

Η κακή περιφερειακή άμυνα της ΑΕΚ είχε σαν αποτέλεσμα η Μάλαγα να βρει το μακρινό σουτ και να ξεφύγει και πάλι στο σκορ (40-47 στο 22΄), ενώ παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των «κιτρινόμαυρων», η Ένωση δεν κατάφερε κάτι καλύτερο από το 55-59 της τρίτης περιόδου. Στα πρώτα λεπτά του... επιλόγου, τα επιθετικά ριμπάουντ έκαναν τη διαφορά για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι στο 35΄ βρέθηκαν στο +6 (62-68), πριν ο Λεμάρ μειώσει σε 65-68 στο 37΄. Μέχρι εκεί όμως άντεξε η Ένωση, η οποία δίχως το τρίποντο στο... μενού της (τελείωσε τον αγώνα με 3/19 τρίποντα) δεν μπόρεσε να απειλήσει μέχρι το τελικό 65-75.

Ο Τάισον Κάρτερ με 15 πόντους οδήγησε την επίθεση της Ουνικάχα, ενώ από την ΑΕΚ ξεχώρισε ο Ακίλ Μίτσελ με 14 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 15-21, 38-39, 55-59, 65-75

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ζουράποβιτς, Λίστσκα, Κοζλόβσκις

Οι συνθέσεις:

ΑΕΚ (Καντζούρης): Φλιώνης 4, Γιάνκοβιτς 9, Λεμάρ 12, Μάιλς 7 (1), Μίτσελ 14, Γόντικας 2, Κόνιαρης, Μάντσεν 1, Οριόλα 6, Παπαδάκης 5 (1), Πετρόπουλος, Ξανθόπουλος 5 (1).

ΜΑΛΑΓΑ (Ναβάρο): Μπαρέιρο 3 (1), Ντίαθ 3 (1), Καλινόσκι 5 (1), Κράβις 9, Οσετκόβσκι 7, Μπριθουέλα 13 (3), Κάρτερ 15 (1), Έτζιμ, Πέρι 1, Σίμα 10, Τόμας 9 (1).

Ειδήσεις σήμερα:

Τραγωδία στα Τέμπη: “Ο σταθμάρχης είχε 1,5 λεπτό για να δει το λάθος με το υπάρχον σύστημα”

Μιχαηλίδου για υπόθεση μαστροπείας 14χρονης: τίποτα δεν κρύφτηκε κάτω από το χαλί (βίντεο)

Ξεκινούν και πάλι τα δρομολόγια τρένων και προαστιακού - Τα νέα μέτρα ασφαλείας