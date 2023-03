Πολιτική

Μητσοτάκης: Οι εκλογές θα γίνουν τον Μάιο - Θα ρίξουμε άπλετο φως στο τι έγινε στα Τέμπη

Πρώτη συνέντευξη του Πρωθυπουργού μετά το δυστύχημα στα Τέμπη. ΟΙ ευθύνες και η νέα διαπραγμάτευση με την Hellenic Train. Τι είπε για τις εκλογές και τις συνεργασίες.



«Ήταν η στιγμή που η χώρα ήρθε αντιμέτωπη, με διαχρονικές αμαρτίες. Μια τραγωδία, η οποία δε θα έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί», τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην αρχή της συνέντευξης που παραχώρησε στην εκπομπή «Πρωταγωνιστές» του Σταύρου Θεοδωράκη, που είναι και η πρώτη μετά το δυστύχημα στα Τέμπη. «Είναι αδιανόητο να σκεφτόμαστε ότι στην Ελλάδα του 2023 μπορεί να βρίσκονται δύο τρένα στην ίδια γραμμή, σε αντίθετη φορά και κανείς να μην το έχει αντιληφθεί. Και πιστεύω ότι όλοι οι πολίτες έχουν -μέσα στον θυμό και στην οργή τους- αντιληφθεί ότι στο ατύχημα αυτό συμπυκνώνονται παθογένειες πολλών δεκαετιών τις οποίες όμως έχουμε μία υποχρέωση πια, δραστικά, να αντιμετωπίσουμε», πρόσθεσε.

Απαντώντας αρχικά σε μια σειρά από ερωτήματα που έστειλαν στην εκπομπή νέοι άνθρωποι που επέβαιναν στο τρένο, ο πρωθυπουργός τόνισε μεταξύ άλλων ότι και τα παιδιά αυτά πρέπει να βάλουν πλάτη για να αλλάξει αυτή η χώρα, πως ο ίδιος έχει ακούσει τα συνθήματα των διαμαρτυριών καθώς και ότι: «Όλοι μαζί πρέπει να αλλάξουμε, δεν είναι μόνο θέμα ηγεσίας, η οποία προφανώς έχει την πρώτιστη ευθύνη να διασφαλίσει την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών». Είπε επίσης πως μέσα από την τραγωδία «ανεδείχθη η δυνατότητα του κρατικού μηχανισμού να αντιδράσει γρήγορα και να αντιμετωπίσει το κατεπείγον. Και το κατεπείγον εκείνη τη στιγμή, είναι να σώσουμε ζωές».

Αναγνώρισε ότι θα απαιτηθεί χρόνος όχι για να ξαναλειτουργήσουν τα τρένα αλλά για να αισθανθούμε πάλι ανέμελοι μπαίνοντας στο τρένο και υπογράμμισε ότι σε αυτή την τραγωδία αισθανθήκαμε όλοι ότι θα μπορούσε να συμβεί σε εμάς, θα μπορούσε να συμβεί στα παιδιά μας.

«Θα φροντίσω να πάρουμε ένα μεγάλο προβολέα και να ρίξουμε άπλετο φως, ακριβώς στο τι έγινε. Όχι μόνο το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου στο σταθμό της Λάρισας. Αυτό νομίζω ότι λίγο - πολύ το έχουμε καταλάβει, αλλά πώς φτάσαμε μέχρι εδώ. Ευθύνες λοιπόν. Τις ερευνά η Δικαιοσύνη, αλλά πρέπει να ψάξουμε κιόλας πώς φτάσαμε σε εκείνο το βράδυ», είπε ο πρωθυπουργός.

Για τη στελέχωση του ευρύτερου δημόσιου τομέα και δη σε επίπεδο διευθυντικών στελεχών, ο πρωθυπουργός ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ας συμφωνήσουμε λοιπόν, ότι αν θέλουμε ένα Δημόσιο, το οποίο θα είναι πραγματικά παραγωγικό, σε θέσεις ευθύνης πρέπει να βρίσκονται άνθρωποι, οι οποίοι δεν θα έχουν τις απολαβές του ιδιωτικού τομέα, αλλά δε μπορούμε να συζητάμε και για εξευτελιστικά χαμηλούς μισθούς».

Υπογράμμισε ότι ο ίδιος βρέθηκε αντίπαλος απέναντι στο κομματικό κράτος και τόνισε τη σημασία της αξιολόγησης που πρέπει να γίνει με έναν τρόπο ο οποίος να είναι δίκαιος, ουσιαστικός και γρήγορος.

Σχετικά με την Hellenic Train ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι θα έχει μία συζήτηση επ' αυτού με την Ιταλίδα πρωθυπουργό -η οποία είναι δρομολογημένη για τις επόμενες μέρες- προκειμένου να ξαναμιλήσουν ανοιχτά με την Hellenic Train και «να βρούμε ένα νέο πλαίσιο όπου και τα δύο μέρη θα επενδύσουν στο σιδηρόδρομο αυτά που του αξίζουν. Εμείς λοιπόν πρέπει να κάνουμε για το τρένο, αυτά τα οποία πρέπει να κάνουμε ως ιδιοκτήτες της δημόσιας υποδομής. Και πρέπει η Hellenic Train και αυτή να επενδύσει στα Ελληνικά τρένα με καλύτερα τρένα -δε θα πω πιο γρήγορα τρένα, ούτε πιο ασφαλή τρένα- γιατί τα τρένα πρέπει να είναι απολύτως ασφαλή. Αλλά μόνο αν καταφέρουμε και ολοκληρώσουμε με ασφάλεια όλη τη σηματοδότηση του κυρίως δικτύου μπορούμε να περιμένουμε και καλύτερες ταχύτητες στα τρένα μας».

Στο δεύτερο μέρος της συνέντευξης ο πρωθυπουργός απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ανέφερε ότι «είναι απολύτως βέβαιο κ. Θεοδωράκη ότι το τοπικό -το τονίζω- σύστημα τηλεδιοίκησης λειτουργούσε στη Λάρισα από τον Νοέμβριο του ‘22. Αυτό δεν επιδέχεται καμίας αμφιβολίας και θέλω να το τονίσω και θέλω να διαψεύσω κατηγορηματικά όποιον ισχυρίζεται κάτι διαφορετικό».

Τόνισε ακόμη ότι «είναι μεγάλο λάθος σε μία μεγάλη στιγμή εθνικής τραγωδίας -γιατί περί τούτου πρόκειται- η κοινωνία θέλει να είναι ενωμένη και πιστεύω ότι ενοχλείται βαθύτατα από την πολιτικοποίηση του συμβάντος αυτού, από επικοινωνιακά σόου και αυτό το οποίο έγινε από τον κ. Τσίπρα στη Λάρισα ήταν επικοινωνιακό σόου. Πήγε σε έναν άλλο χώρο. Δεν πήγε καν στο χώρο του σταθμού της Λάρισας να δει ότι ο πίνακας δουλεύει. Δε νομίζω ότι χρειαζόμαστε αυτό. Νομίζω ότι προσβάλουμε όχι τη νοημοσύνη, τις απαιτήσεις των πολιτών από τα πολιτικά κόμματα για το τι πρέπει να γίνει».

Υπογράμμισε στη συνέχεια ότι «Ο σιδηρόδρομος είναι απαραίτητος για λόγους βασικών μετακινήσεων και για εμπορικούς λόγους. 'Αρα, σίγουρα πρέπει να δώσουμε πολλή μεγαλύτερη προσοχή στον σιδηρόδρομο. Στην αναθεώρηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε -θα μετακινήσουμε πόρους για να εξασφαλίσουμε περισσότερους πόρους- για το δίκτυο αλλά και για τη συντήρηση των κρίσιμων υποδομών μας. »

Για την στάση που τήρησε ο κ. Καραμανλής είπε ότι τον τιμά το γεγονός ότι έθεσε αμέσως στη διάθεση του πρωθυπουργού την παραίτησή του και ακόμη ότι «ο κ. Καραμανλής πήγε χθες στην Βουλή, μίλησε, παρουσίασε την άποψή του θεσμικά ως όφειλε. Θα κριθεί κι αυτό. Τώρα το ζήτημα των ψηφοδελτίων επιτρέψτε μου να το συζητήσω μαζί του, όταν έρθει η ώρα».

Περνώντας σε άλλα θέματα ο πρωθυπουργός ανέφερε στο τρίτο μέρος της συνέντευξής του ότι είναι στη πρόθεσή του «να εκκινήσουμε και πάλι τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης στην επόμενη Βουλή, η οποία θα είναι προτείνουσα Βουλή για να κάνουμε σημαντικές αλλαγές στο Σύνταγμα. Όπου δυστυχώς την τελευταία φορά δεν προφτάσαμε να κάνουμε, και σε αυτές προφανώς συμπεριλαμβάνεται και επιτέλους η αλλαγή του άρθρου 16 για τα πανεπιστήμιά μας, αλλά όχι μόνο. Υπάρχουν ζητήματα που αφορούν το ίδιο το πολιτικό σύστημα, και το πώς μπορούμε να παρέμβουμε ενδεχομένως και στον εκλογικό νόμο και στην διάρθρωση της εξουσίας. Ένα πράγμα στο οποίο θα επιμείνω παρότι έχει λοιδορηθεί πολύ κι έχει δεχτεί κριτική, είναι σε αυτό το οποίο αποκαλούμε «επιτελικό κράτος»».

Για τις εκλογές ο πρωθυπουργός ανέφερε: «Μπορώ να σας πω μετά βεβαιότητος ότι οι εκλογές θα γίνουν το Μάιο. Δεν θα γίνουν τον Ιούλιο. Και δεν θα γίνουν -θα ήταν και αδιανόητο να λέγαμε ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Ιούλιο- διότι μπορεί να χρειαστεί δεύτερη κάλπη. Πολύ πιθανό. Και δεν θα πάμε να κάνουμε εκλογές τον Αύγουστο. Και φυσικά έχουμε και την περίοδο των Πανελληνίων, την οποία πρέπει να προστατεύσουμε ως «κόρη οφθαλμού».

Σε ερώτηση για το αν είναι έτοιμος για κυβερνήσεις συνεργασίας στο βαθμό που έχει εξαφανιστεί το σενάριο της αυτοδυναμίας, τόνισε: «Εγώ προσωπικά δεν το πιστεύω και θα εξακολουθώ να υπερασπίζομαι την ανάγκη στη δεύτερη κάλπη. Γιατί η δεύτερη κάλπη είναι αυτή η οποία μπορεί να δώσει αυτοδυναμία, ότι αυτή είναι η σωστή λύση για τη χώρα».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαντώντας σε ερώτημα σχετικά με το αν τον φοβίζει η λέξει αλλαγή που διατυπώνεται ως αίτημα του κόσμου επεσήμανε: «Και μένα μ' αρέσει η αλλαγή. Αλλαγή ώστε να κάνουμε ένα μεγάλο άλμα μπροστά αλλά και ως χώρα...». Όσο για το αν νομίζει ότι δεν τον αφορά η «αλλαγή» που λέει ο κόσμος, τόνισε κλείνοντας: Μπορεί να αφορά και εμένα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι για κάποιους αφορά εμένα. Δεν έχω αυταπάτες. Ξέρω να διαβάζω τις μετρήσεις. Πρέπει να σας πω όμως ότι παρά τα μεγάλα σκαμπανεβάσματα και παρά το γεγονός ότι σίγουρα δεχτήκαμε ένα αναμενόμενο δημοσκοπικό χτύπημα, δεν είναι συνηθισμένο -τουλάχιστον στην ιστορία της μεταπολίτευσης- το κόμμα εξουσίας και ο πρωθυπουργός να προηγείται έστω και με πιο μειωμένα νούμερα σε σχέση με το παρελθόν ενός αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος δεν είναι καινούργιος. Έχει υπάρξει πρωθυπουργός. Αλλά αυτά αφορούν τις δημοσκοπήσεις. Σήμερα είναι έτσι, αύριο μπορεί να είναι αλλιώς... Το αίτημα λοιπόν για αλλαγή -ενδεχομένως να κλείσω με αυτό που σας είπα στην αρχή- να ξαναθυμηθούμε την κουβέντα του 'Αγγελου. Τι μας είπε; «Να αλλάξουμε, να αλλάξουμε τη χώρα αλλά να αλλάξουμε κι εμείς». Ήταν η πιο αισιόδοξη κουβέντα που άκουσα μέσα σ' αυτήν την ανείπωτη τραγωδία των Τεμπών».

Τσαπανίδου: Ο Μητσοτάκης εμφανίστηκε αμέτοχος και μοίρασε ευθύνες



Επίθεση στον πρωθυπουργό εξαπέλυσε η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Πόπη Τσαπανίδου με αφορμή την συνέντευξη του. Συγκεκριμένα σε δήλωσή της αναφέρει:



«Σε ένα κρεσέντο πρωτόγνωρης επικοινωνιακής αναισθησίας, ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε αμέτοχος της μεγάλης εθνικής τραγωδίας και μοίρασε ευθύνες χωρίς αντίλογο, ενώ ο ίδιος δεν ανέλαβε καμία. Με ψέματα, στρεψοδικία και υπεκφυγές πούλησε το παραμύθι της επαναδιαπραγμάτευσης της σύμβασης με τη Hellenic Train, όταν ο δικός του υπουργός, ο κ. Καραμανλής. ήταν αυτός που τους χάρισε 600 εκατομμύρια λες και ήταν του ίδιου και του πρωθυπουργού του, και όχι του ελληνικού λαού. Ξέχασε τον «γαλάζιο» σταθμάρχη που είχε βύσμα στη Νέα Δημοκρατία, και τα έβαλε με το σύνολο των υπαλλήλων των σιδηροδρόμων, δικαιολογώντας την παγκόσμια πρωτοτυπία να εργάζονται σε νευραλγικές θέσεις άνθρωποι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.



Συνέχισε το εξοργιστικό ψέμα πως δήθεν λειτουργούσε η τηλεδιοίκηση στη Λάρισα, όταν μόλις χθες μετά την αυτοψία του κ. Τσίπρα οι ίδιοι οι σταθμάρχες διέψευσαν τον υπουργό του σε πανελλήνια μετάδοση. Και αφού τίποτα πλέον δεν του βγαίνει, ανακοίνωσε, μέσα από το σόου που έστησε, εκλογές τον Μάιο γράφοντας στα παλιά του τα παπούτσια τη Βουλή, τα υπόλοιπα κοινοβουλευτικά κόμματα και την ίδια την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης έδειξε πόσο πολύ πιστεύει ότι δεν παίζει ρόλο ο αριθμός των ανθρώπινων απωλειών μιας τραγωδίας, αρκεί να πετύχει το πλάνο του. Ασεβής, αδιάφορος και απαθής».