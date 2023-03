Οικονομία

Στις ράγες ξανά τα τρένα και ο προαστιακός - Τα δρομολόγια και τα νέα αυστηρά μέτρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σταδιακή επανεκκίνηση του σιδηροδρόμου από σήμερα. Το πρώτο δρομολόγιο και τα νέα μέτρα ασφαλείας.



Στις ράγες μπήκαν και πάλι από το πρωί της Τετάρτης, τα τρένα και ο προαστιακός σιδηρόδρομος, μετά το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη και τις απεργίες των εργαζομένων.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train από σήμερα Τετάρτη 22/3/2023 θα πραγματοποιούνται δρομολόγια τρένων στις παρακάτω γραμμές:

Πειραιάς - Αθήνα- Αεροδρόμιο

Αεροδρόμιο- Αθήνα- Πειραιάς

Άνω Λιόσια- Αεροδρόμιο

Αεροδρόμιο- Άνω Λιόσια

Άνω Λιόσια- Κάντζα

Κάντζα- Άνω Λιόσια

Αθήνα- Χαλκίδα- Αθήνα

Προαστιακός Πάτρας

Ολυμπία- Πύργος- Κατάκολο

Διακοφτό- Καλάβρυτα

Σήμερα στις 04:45 τα ξημερώματα έφυγε το πρώτο τρένο από τον Σταθμό Λαρίσης για το πρώτο δρομολόγιο Αθήνα - Οινόη, στο οποίο και επιβιβάστηκε ο μεταβατικός διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ Παναγιώτης Τερεζάκης.

«Τόσο η διοίκηση όσο και οι εργαζόμενοι του ΟΣΕ είμαστε αποφασισμένοι να θέσουμε σε λειτουργία εκ νέου τα τρένα της χώρας. Δηλώνουμε ότι θα κάνουμε ότι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για να ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη του επιβατικού κοινού μας. Με δεδομένο ότι ο σιδηρόδρομος είναι το πλέον φιλικό στο περιβάλλον μέσο αξίζει να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για τη γρήγορη και ασφαλέστερη επαναλειτουργία του. Θέλουμε και εσείς να σταθείτε δίπλα μας γιατί για όλους μας η επόμενη μέρα του ελληνικού σιδηροδρόμου είναι ένα στοίχημα που πρέπει να το κερδίσουμε όλοι μαζί. Ξεκίνησαν ήδη τα προαστιακά σήμερα από Αθήνα για Χαλκίδα και Αθήνα για Αεροδρόμιο. Σταδιακά μέσα σε πέντε εβδομάδες σκοπεύουμε να αποκαταστήσουμε τη λειτουργία των συρμών με τα μέτρα ασφαλείας που έχουμε ανακοινώσει», δήλωσε ο κ. Τερεζάκης.

Από την πλευρά του, ο σταθμάρχης Ιωάννης Κοκκινάκης είπε: «Ξεκίνησαν σήμερα, μετά από πολύ καιρό από το τραγικό συμβάν -που μας έπληξε όλους συναισθηματικά και ψυχολογικά- τα δρομολόγια για το Αεροδρόμιο και τη Χαλκίδα. Έχουμε 18 δρομολόγια για το Αεροδρόμιο και 12 για Χαλκίδα. Οι εντολές που μας έχουν δοθεί από τη διοίκηση είναι δύο σταθμάρχες ανά βάρδια, δυο μηχανοδηγοί και δύο συνοδοί στις αμαξοστοιχίες, να κινούνται οι συρμοί με μειωμένες ταχύτητες». Ζήτησε συγγνώμη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα και κάλεσε τον κόσμο να επανέλθει και να τους στηρίξει και να ταξιδεύουν και πάλι με το τρένο.



Σήμερα αναμένεται να επανεκκινήσει και ένα ζεύγος εμπορευματικής αμαξοστοιχίας Αθήνα - Θεσσαλονίκη και Θεσσαλονίκη - Αθήνα.

Τα πρώτα δρομολόγια

Από Πειραιά: 04:45

Από Αεροδρόμιο: 05:52

Από Χαλκίδα: 05:15

Από Πάτρα: 06:30

Από Ρίο: 07:08

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες Τρίτη δοκιμαστικό δρομολόγιο από τον σταθμό του ΟΣΕ στην Πάτρα.

Χειρόφρενο θα τραβήξουν σήμερα οι αμαξοστοιχίες, Θεσσαλονίκη - Δράμα και Θεσσαλονίκη – Φλώρινα. Σε συνδιάσκεψή που είχαν το συνδικάτο των μηχανοδηγών αποφάσισαν να μη λύσουν χειρόφρενο οι αμαξοστοιχίες που εκτελούν τα συγκεκριμένα δρομολόγια θέτοντας ζήτημα ασφάλειας, ζητώντας παράταση μίας εβδομάδας για την επανεκκίνηση των δρομολογίων.

Τα μέτρα για την ασφαλή διέλευση των τρένων

Το Συντονιστικό Κέντρο Ασφάλειας Σιδηροδρόμων, συνεδρίασε την περασμένη Δευτέρα για τα μέτρα ασφαλείας.

Όπως αποφασίστηκε τα τρένα θα κινούνται σε διαφορετικές ώρες τη νύχτα ώστε να μην υπάρχει το ενδεχόμενο να διασταυρωθούν σε σημεία όπου υπάρχει μονοδρόμηση της γραμμής (όπως στο τμήμα Οινόη – Τιθορέα όπου γίνονται εργασίες για την τηλεδιοίκηση).

Από σήμερα θα υπάρχουν σε όλα τα δρομολόγια και του προαστιακού αυστηρά δύο μηχανοδηγοί και τουλάχιστον ένας σύνοδος αλλά και δύο σταθμάρχες σε σταθμούς όπου μέχρι τώρα ήταν ένας όπως σε Παλαιοφάρσαλο, Λιτόχωρο, Πλατύ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, συζητήθηκε το ζήτημα της πυρασφάλειας και της πυρανίχνευσης στις σήραγγες, οι ραδιοεπικοινωνίες και ο φωτισμός στις σήραγγες. Αποφασίστηκε να γίνονται ασκήσεις ετοιμότητας επί χάρτου αλλά και στο πεδίο με σενάρια αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και θα συμμετέχουν Αστυνομία, Πυροσβεστική και ΕΚΑΒ.

Μείωση ταχύτητας:

80 χλμ σε προαστιακούς/εμπορευματικούς

100 χλμ σε επιβατικές αμαξοστοιχίες

Σταδιακή εγκατάσταση από την Hellenic Train καταγραφικού στις αμαξοστοιχίες με δυνατότητα καταγραφής επικοινωνιών καμπίνας μεταξύ των μηχανοδηγών και του προσωπικού κυκλοφορίας του ΟΣΕ (σταθμάρχες, ρυθμιστές κυκλοφορίας και τηλεδιοικητές).

Αναβαθμίζονται οι υποδομές με ολοκλήρωση των έργων σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης του κύριου άξονα ενώ άμεσα πρόκειται να προκηρυχθεί διαγωνισμός για την ανάταξη και συντήρηση των σηράγγων.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης: Οι εκλογές θα γίνουν τον Μάιο - Θα ρίξουμε άπλετο φως στο τι έγινε στα Τέμπη

Καιρός: τοπικές βροχές και καταιγίδες την Τετάρτη

Rapid test δωρεάν την Τετάρτη σε 194 σημεία