Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Συγκλονίζουν οι αστυνομικοί που έσωσαν τα παιδιά από το αυτοκίνητο με τις φιάλες υγραερίου (βίντεο)

Σοκάρουν οι περιγραφές των δυο αστυνομικών που έσπευσαν στο σημείο μετά από κλήση της μητέρας των παιδιών.



Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των δυο αστυνομικών οι οποίοι κατάφεραν να σώσουν τα δίδυμα αδελφάκια την τελευταία στιγμή, μέσα από το όχημα, που ο 62χρονος είχε μετατρέψει σε θάλαμο αερίων.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, ο 36χρονος Λάζαρος Ευαγγελίδης έκανε λόγο για σοκαριστικές στιγμές.

«Αρχικά κληθήκαμε για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας», είπε και πρόσθεσε ότι έφτασαν στο σημείο πολύ γρήγορα, καθώς βρίσκονταν κοντά. Όπως είπε από το όχημα μύριζε προπάνιο.

Περιέγραψε ότι πρώτα είδαν τον οδηγό του οχήματος που ήταν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση και στην εντόπισαν μέσα και τα δυο παιδάκια στα καθισματάκια τους κι αυτά σε ημιλιπόθυμη κατάσταση.

«Δεν βλέπαμε πολύ καλά από τα τζάμια γιατί είχαν θολώσει», ανέφερε και τόνισε ότι οι πόρτες δεν άνοιγαν, ενώ δυσκολεύτηκαν ακόμα και να σπάσουν τα τζάμια του οχήματος. Ωστόσο, είδαν μέσα ότι ο πατέρας είχε δίπλα του αναπτήρες.

Προσπάθησαν να σπάσουν τα τζάμια με την αστυνομική ράβδο, ωστόσο δεν τα κατάφεραν και τότε η μητέρα των παιδιών τους έδωσε μια τσάπα.

Παγώσαμε όταν πήραμε τα παιδιά στα χέρια μας γιατί ήταν σε άσχημη κατάσταση, υπογράμμισε ο κ. Ευαγγελίδης.

Από την πλευρά του, ο αστυνομικός Λεωνίδας Σαραβάς τόνισε ότι η εικόνα από το περιστατικό δεν λέει να φύγει από το μυαλό του, ενώ το πρώτο πράγμα που ρώτησε τον πατέρα μόλις συνήλθε , ήταν γιατί το έκανε.

Παράλληλα, περιέγραψε κι αυτός τις αγωνιώδεις προσπάθειές τους να σώσουν τα παιδιά.

