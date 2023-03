Οικονομία

Εξωδικαστικός: δημοσιοποίηση των λόγων απόρριψης ρυθμίσεων οφειλών

Σε ισχύ τίθεται από το Υπ. Οικονομικών η υποχρέωση funds και εταιρειών διαχείρισης δανείων για δημοσιοποίηση των λόγων μη συναίνεσης. Δείτε την λίστα με τις αιτίες απόρριψης.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «Το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνέχεια της πρόσφατης νομοθέτησης σειράς βελτιώσεων για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών (ν.5024/2023), θέτει σε ισχύ τη διαδικασία γνωστοποίησης της αιτιολογίας μη συναίνεσης των χρηματοδοτικών φορέων στις προτάσεις ρυθμίσεων του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών.

Η λίστα με τους λόγους απόρριψης απεστάλη στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους από τους χρηματοδοτικούς φορείς.

Οι λόγοι μη συναίνεσης στην πρόταση ρύθμισης θα αναρτώνται δημόσια, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, σε σχετικό πεδίο.

Αν η αιτιολογία απόρριψης βρίσκεται στη λίστα, θα επιλέγεται σχετικά, διαφορετικά θα συμπληρώνεται, από τον αρμόδιο χρηματοδοτικό φορέα, η ακριβής περιγραφή της αιτιολογίας απόρριψης.

Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η διαφάνεια και η λογοδοσία σε όλα τα στάδια λειτουργίας του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, καθώς και η υποχρέωση από την πλευρά των χρηματοδοτικών φορέων να τεκμηριώνουν πλήρως και δημόσια τους λόγους απόρριψης των προτάσεων ρύθμισης οφειλών που παράγει ο αλγόριθμος.

Διαφάνεια και λογοδοσία που αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συνεχή και αποτελεσματική βελτίωση του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών.

Η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να παρεμβαίνει συντονισμένα και αποφασιστικά, όπου κρίνεται απαραίτητο, ώστε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να συμβάλλουν τα μέγιστα δυνατά για την αντιμετώπιση του κρίσιμου ζητήματος του ιδιωτικού χρέους».

