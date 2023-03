Υγεία - Περιβάλλον

Καλλιθέα: 4 συλλήψεις για το παιδί στο παράθυρο του τρίτου ορόφου

Άμεση ήταν η αντίδραση των αστυνομικών, μετά την καταγγελία για το κέντρο φροντίδας παιδιών ΑΜεΑ.

Σοκ προκάλεσε η φωτογραφία με τον 11χρονο να ακροβατεί στο περβάζι παραθύρου σε κέντρο ειδικών θεραπειών για παιδιά ΑμεΑ, στην Καλλιθέα.

Ο ανήλικος καταγράφεται να περπατάει από την μία πλευρά στην άλλη στο περβάζι του παραθύρου, που βρίσκεται τρεις ορόφους από το έδαφος. Είναι άγνωστο πόση ώρα ακροβατεί, μέχρι την στιγμή που ένα άλλο παιδάκι πλησιάζει τον 11χρονο από το εσωτερικό τραβώντας την κουρτίνα.

Σύμφωνα με το kallitheaonline.gr, που δημοσίευσε την σχετική φωτογραφία, το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης. Περίοικος φωτογράφισε τον 11χρονο με το κινητό του τηλέφωνο και ενημέρωσε την Αστυνομία.

Άμεση ήταν η αντίδραση της Αστυνομίας, μετά από την σχετική καταγγελία. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν επί τόπου, συνέλαβαν την 30χρονη υπεύθυνη του Κέντρου, καθώς και δύο εργαζόμενες και έναν εργαζόμενο, για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο κέντρο απασχολεί τις Αρχές για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ έχουν υπάρξει καταγγελίες και για κακοποίηση παιδιών.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, μεσημβρινές ώρες της 14-3-2023 στην Καλλιθέα, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.), τρεις ημεδαπές, 30 και 24 ετών και 35χρονος ημεδαπός για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο ζωής από κοινού.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες της 14-3-2023, έπειτα από καταγγελία στο τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης για ανήλικο που διατρέχει κίνδυνο, διότι εθεάθη να βρίσκεται εξωτερικά παραθύρου σε κέντρο ειδικής αγωγής στην Καλλιθέα, ανωτέρω αστυνομικοί μετέβησαν στο σημείο προς εξέταση των καταγγελλομένων.

Κατόπιν έρευνας των αστυνομικών στο χώρο, ανευρέθησαν η 30χρονη ως προσωρινά υπεύθυνη καθώς και οι υπόλοιποι τρεις εργαζόμενοι και οδηγήθηκαν στο Τμήμα Ασφάλειας Καλλιθέας, το οποίο επιλήφθηκε προανακριτικά της υπόθεσης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών».

