Πολιτική

Χρήστος Ρήγας: Θύμα ξυλοδαρμού το μέλος της Χρυσής Αυγής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε στην Κυψέλη ο Χρήστος Ρήγας της Χρυσής Αυγής.



Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε στην Κυψέλη ο Χρήστος Ρήγας της Χρυσής Αυγής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, βρισκόταν στην περιοχή όταν αναγνωρίστηκε από κάποιους αναρχικούς, οι οποίοι τον περίμεναν και άρχισαν να τον χτυπούν με κλωτσιές και γροθιές.

Ο πρώην αιρετός και μέλος της Χρυσής Αυγής έπεσε στο έδαφος αλλά οι αναρχικοί δεν σταμάτησαν, καθώς τον έδερναν για αρκετά λεπτά μέχρι που τον εγκατέλειψαν και εκείνος έφυγε τρέχοντας για να γλιτώσει.

Την επίθεση επιβεβαιώνει γνωστή ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου, η οποία αναφέρει πως ο Ρήγας ήταν από το 2009 ιδιοκτήτης του καφέ-μπαρ Πύλες στην πλατεία Αγίου Παντελεήμονα, το οποίο αποτέλεσε για χρόνια σημείο αναφοράς των ταγμάτων εφόδου που λυμαίνονταν την περιοχή, πραγματοποιούσαν περιπολίες και συγκεντρώσεις μίσους, τρομοκρατούσαν και επιτίθονταν σε μετανάστες και αντιφασίστες.

Ειδήσεις σήμερα:

Προπονητής κατηγορείται ότι βίαζε ανήλικες αθλήτριες του

Υπόθεση μαστροπείας 14χρονης - Δημογλίδου: Κοινωνική λειτουργός οδήγησε στην σύλληψη των δραστών

“The 2Night Show” - Μανωλάκου: Οι “Παγιδευμένοι”, το διαζύγιο, η νόσος και η μητρότητα (βίντεο)