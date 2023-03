Αθλητικά

Προπονητής κατηγορείται ότι βίαζε ανήλικες αθλήτριες του

Πως, ο άνδρας που συνελήφθη, φέρεται ότι προσέγγιζε τα ανήλικα κορίτσια, επί σειρά ετών, προβαίνοντας σε ασελγείς πράξεις σε βάρος τους, ακόμη και στο σπίτι του.



Συνελήφθη, πρωινές ώρες χθες Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, δυνάμει σχετικού εντάλματος σύλληψης, άνδρας ο οποίος, εκμεταλλευόμενος την ιδιότητά του ως προπονητής αθλήματος σε αθλητικό σύλλογο, προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικων κοριτσιών.

'Οπως έγινε γνωστό πρόκειται για 44χρονο προπονητή ταε κβο ντο σε αθλητικό σύλλογο της Ηλιούπολης.Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, προηγήθηκε έρευνα στο πλαίσιο Προκαταρκτικής Εξέτασης από την οποία προέκυψε ότι ο προπονητής, τουλάχιστον από το 2009 έως και το 2020, προσέγγιζε ανήλικες μαθήτριές του, ηλικίας μεταξύ 12 και 16 ετών και αφού εκθείαζε τις ικανότητές τους στο άθλημα, τις έπειθε να ενταχθούν στο αγωνιστικό τμήμα, ώστε να έχουν πολύωρες και κατά κύριο λόγο ατομικές προπονήσεις μαζί του. Ακολούθως, προέβαινε είτε στον χώρο του γυμναστηρίου είτε στην οικία του σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος των ανήλικων.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και η υπόθεση παραπέμφθηκε σε Ανακριτή, απ’ όπου εκδόθηκε και το σχετικό ένταλμα σύλληψης.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του και στα οχήματα του συλληφθέντα καθώς και σε χώρο της σχολής, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρία κινητά τηλέφωνα, δύο tablet, τρία laptop, σκληρός δίσκος και κάρτα μνήμης.

Μέχρι στιγμής έχει προκύψει ότι ο συλληφθείς έχει ενεργήσει με τον ανωτέρω τρόπο δράσης γενετήσιες πράξεις σε βάρος τουλάχιστον πέντε κοριτσιών, τα οποία πλέον έχουν ενηλικιωθεί, ενώ εξετάζεται η συμμετοχή του και σε άλλες παρόμοιες πράξεις.





