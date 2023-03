Life

Πισπιρίγκου - Δασκαλάκης: νέα δουλειά, νέα ζωή για τον πατέρα των νεκρών κοριτσιών (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αποκάλυψε η εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1 για τα νέα κεφάλαια που έχει ανοίξει στην ζωή του ο πατέρας της Τζωρτζίνας, της Μαλένας και της Ίριδας.

Η εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 προχώρησε την Τετάρτη σε αποκαλύψεις για τα «επόμενα κεφάλαια» που έχει ανοίξει στην ζωή του ο Μάνος Δασκαλάκης, ο εν διαστάσει σύζυγος της Ρούλας Πισπιρίγκου, που κατηγορείται για τις δολοφονίες των τριών κοριτσιών τους.

Όπως μετέδωσε η Κέλλυ Χεινοπώρου, ο πατέρας που θρηνεί για την Τζωρτζίνα, την Μαλένα και την Ίριδα, δεν μοιράζεται πλέον τον χρόνο του ανάμεσα σε Αχαΐα και Αττική, αλλά πλέον ζει μόνιμα στην Αθήνα.

Πριν από λίγες ημέρες προσελήφθη και εργάζεται σε μεγάλη εταιρεία, με αλυσίδα καταστημάτων στην Αττική.

Όπως είπε η δημοσιογράφος, οι συνάδελφοι του που τον αναγνωρίζουν, βρίσκονται στο πλευρό του και παίρνει από αυτούς μηνύματα στήριξης από τους άλλους υπαλλήλους της εταιρείας, οι οποίοι δείχνουν ενδιαφέρον και τον ρωτούν και για την εξέλιξη της δίκης για τον θάνατο της Τζωρτζίνας.

Μάλιστα, όπως σημείωσε ο Γιώργος Λιάγκας, πιθανώς η απουσία του από δύο δικασίμους σχετίζεται με την νέα δουλειά του.

Ακόμη, οι συντελεστές της εκπομπής σημείωσαν ότι ο Μάνος Δασκαλάκης διατηρεί μια σοβαρή σχέση και ζει στην Αθήνα μαζί με την σύντροφο του.





Ειδήσεις σήμερα:

Προπονητής κατηγορείται ότι βίαζε ανήλικες αθλήτριες του

Ταμείο Ανάκαμψης - Ελλάδα 2.0: Σε εξέλιξη 267 διαγωνισμοί

Σεισμός στην Κυλλήνη: Αισθητός και στην Αχαΐα