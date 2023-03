Αθλητικά

Εφετείο Αθηνών: Επίθεση με μαχαίρι για δίκη σε εξέλιξη

Πως συνέβη η επίθεεση απο ομάδα ατόμων σε βάρος ενός άνδρα, ο οποίος διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

Επίθεση με μαχαίρι εκτυλίχθηκε έξω από το Εφετείο Αθηνών, όπου διεξάγεται δίκη για οπαδικού χαρακτήρα αδικήματα.

Μια ομάδα 10-15 ατόμων επιτέθηκε με γροθιές, κλωτσιές, αλλά και με ένα μαχαίρι κατά ενός άνδρα, στην οδό Λουκάρεως με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει, μαχαιρώνοντας τον στον μηρό.

Το περιστατικό έγινε δίπλα από το σημείο όπου βρίσκεται η κλούβα διμοιρίας των ΜΑΤ.

Όταν οι άνδρες των ΜΑΤ αντιλήφθηκαν το περιστατικό, έκαναν χρήση χειροβομβίδων κρότου-λάμψης, ώστε να απομακρύνουν την ομάδα που επιτέθηκε στον άνδρα.

Ο τραυματίας διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

Τα αίτια για την επίθεση φέρονται να είναι οπαδικά. Στο Εφετείο υπήρχε προγραμματισμένη δίκη που αφορούσε σε αθλητική βία.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο νεαρός ήταν μαζί με τον πατέρα του και όταν πήγαν να ελέγξουν στο πινάκιο τη σειρά της εκδίκασης, τότε οπαδοί αντίπαλης ομάδας τον εντόπισαν και τον στοχοποίησαν.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε τέσσερις προσαγωγές.





