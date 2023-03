Πολιτική

Τσίπρας: Η στρατηγική Μητσοτάκη είναι συγκάλυψη και υποκρισία

Συνάντηση με την Πρωτοβουλία για το δημόσιο νερό που αποτελείται από συνδικάτα ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ και το δίκτυο περιβαλλοντικών οργανώσεων είχε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.



Τη δέσμευσή του ότι «μια προοδευτική κυβέρνηση με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ θα ακυρώσει τη Ρυθμιστική Αρχή που ψηφίστηκε χθες στη Βουλή και κυρίως θα ακυρώσει κάθε πρόθεση, κάθε σκέψη για ιδιωτικοποίηση του δημόσιου αγαθού που λέγεται νερό» υπογράμμισε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνάντηση που είχε με Πρωτοβουλία για το δημόσιο νερό που αποτελείται από συνδικάτα της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ και το δίκτυο περιβαλλοντικών οργανώσεων, στο γραφείο του στη Βουλή.

Ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι «σήμερα, Παγκόσμια Ημέρα Νερού, και μετά το χθεσινό νομοσχέδιο ήρθε η στιγμή απέναντι σε αυτές τις προθέσεις ιδιωτικοποίησης και του νερού που είναι ένα δημόσιο αγαθό, να πούμε "φτάνει πια, ως εδώ, η ιδιωτικοποίηση του νερού δεν θα γίνει αποδεκτή"».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ άσκησε δριμεία κριτική στον πρωθυπουργό αναφέροντας ότι «η στρατηγική του κ. Μητσοτάκη σε όλα είναι στρατηγική της συγκάλυψης και της υποκρισίας έναντι τη αλήθειας και της δικαιοσύνης που αποτελεί σήμερα απαίτηση της ελληνικής κοινωνίας». Σχολίασε ότι «χθες αντί για ειλικρινείς εξηγήσεις απέναντι στον ελληνικό λαό επιχείρησε για άλλη μια φορά συγκάλυψη των ευθυνών του και λίγες ώρες πριν ψήφιζε ένα νομοσχέδιο για την έναρξη της διαδικασίας της ιδιωτικοποίησης του νερού, στο οποίο όμως συγκάλυψε τις προθέσεις του και υποκριτικά πάλι μας έλεγε ότι δεν πρόκειται για επιχείρηση ιδιωτικοποίησης». Ο κ. Τσίπρας πρόσθεσε ότι όμως παλαιότερα με δηλώσεις του στην κάμερα ο κ. Μητσοτάκης «είχε μιλήσει καθαρά, είχε πει ότι πρόθεσή του, στόχος του, είναι η ιδιωτικοποίηση και του νερού και πρώτο βήμα για την υλοποίηση αυτού του στόχου είναι η σύσταση Ρυθμιστικής Αρχής που έγινε χθες». «Με υποκρισία όμως», σχολίασε, «μας έλεγαν χτες όλη μέρα ότι η σύσταση της Ρυθμιστικής Αρχής είναι μια υποχρέωση από το Ταμείο Ανάκαμψης, υποχρέωση όμως που ο ίδιος έθεσε στα προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης».

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είπε ότι «τα πράγματα είναι ξεκάθαρα», τονίζοντας ότι «βλέπουμε σήμερα με τραγικό τροπο ότι αυτή η λογική της δημιουργίας κέρδους μέσα από την ιδιωτικοποίηση όλων των υπηρεσιών είναι επικίνδυνη για την κοινωνία, για την ασφάλεια». Σε αυτό το πλαίσιο έθεσε το ερώτημα «γιατί ο ΟΣΕ απαξιώθηκε;», για να συνεχίσει αναφέροντας ότι «το ‘19 εν μέσω μνημονίων τον αφήσαμε εμείς με 1.200 μόνιμους εργαζόμενους και σήμερα έχει 700». «Αποψιλώθηκε από εργαζόμενους για έναν πολύ απλό λόγο», είπε, «γιατί στόχος της κυβέρνησης ήταν η ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών στο δίκτυο. Ο ιδιώτης όταν έρχεται να αγοράσει μια υπηρεσία θέλει να έχει λιγότερο κόστος, άρα λιγότερους εργαζόμενους, λιγότερους μισθούς. Ο πολίτης όμως πληρώνει πιο ακριβά την υπηρεσία και έχει λιγότερη ασφάλεια». «Το ίδιο και με το νερό», σημείωσε, «ο πολίτης αν ιδιωτικοποιηθεί το νερό θα το πληρώνει πολύ πιο ακριβά αλλά τα στάνταρ υγιεινής ασφάλειας θα είναι πολύ πιο χαμηλά».

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος εργαζομένων στο ΔΣ της ΕΥΔΑΠ, Γιώργος Αλεξανδράκης, τόνισε ότι καθώς σήμερα είναι Παγκόσμια Ημέρα Νερού, είναι «πιο επίκαιρο από ποτέ το μήνυμα ότι το νερό είναι ένα δημόσιο αγαθό». «Ένα αγαθό», συνέχισε, «που θα μπορούν οι Έλληνες πολίτες να το χρησιμοποιούν και να μην είναι ακριβό στη χρήση του, και θα πρέπει να το προστατεύουμε απέναντι στην εμπορευματοποίηση που δυστυχώς επιχειρείται με κάθε τρόπο τα τελευταία τέσσερα χρόνια από την παρούσα κυβέρνηση». Ο ίδιος ανέφερε ότι «η κυβέρνηση Μητσοτάκη το πρώτο πράγμα που ξεκίνησε όταν ανέλαβε ήταν να προχωρήσει στην ιδιωτικοποίηση του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος, να προχωρήσει στην εκποίηση του 40% των αποθεμάτων νερού στους ιδιώτες».

Ο κ. Αλεξανδράκης είπε ότι «εμείς δεν το βάλαμε κάτω, συγκροτήσαμε πρωτοβουλία με 70 περιβαλλοντικές οργανώσεις, τα συνδικάτα της ΕΥΔΑΠ, η ΕΥΑΘ, τα συνδικάτα των ΔΕΥΑΧ ώστε να μπορέσουμε να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση και έχουμε καταφέρει πάρα πολλές νίκες στο μέτωπο του νερού». Είπε ειδικότερα ότι «καταφέραμε να κερδίσουμε τις αποφάσεις στο ΣτΕ ενάντια στην εκποίηση του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος, οι δικαστές στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων και ακύρωσαν αυτή τη διαγωνιστική διαδικασία. Καταφέραμε να κερδίσουμε αποφάσεις ώστε οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ να παραμείνουν υπό δημόσιο έλεγχο. Η κυβέρνηση επανήλθε το καλοκαίρι με μια τροπολογία για να μπορέσει να παρακάμψει αυτή την απόφαση του ΣτΕ, εμείς συνεχίσαμε, πήγαμε στην επιτροπή συμμόρφωσης του ΣτΕ και τη Δευτέρα βγήκε μια απόφαση που υποχρεώνει τη σημερινή κυβέρνηση ξαναφέρει τις συμμετοχές εντός 6 μηνών υπό δημόσιο έλεγχο». Ο κ. Αλεξανδράκης πρόσθεσε ότι παράλληλα κάνουν έναν αγώνα για να διατηρηθούν τα αποθεματικά της ΕΥΔΑΠ. Ανέφερε ότι «το 2019 η παρούσα κυβέρνηση παρέλαβε από την κυβέρνησή σας μια ΕΥΔΑΠ με 420 εκατ. στα αποθεματικά της» και πως «εδώ και 4 χρόνια δίνονται μερίσματα, η ΕΥΔΑΠ έχει περάσεις σε ζημιογόνες χρήσεις, υπογράφηκε μια σύμβαση με το ελληνικό Δημόσιο που ήταν ληστρική για τα συμφέροντα της εταιρείας και πριν κάποιους μήνες προσπάθησαν να προχωρήσουν και σε μεγάλη επιστροφή κεφαλαίων, 150 εκατ.». «Ουσιαστικά θα εξανέμιζαν τα αποθεματικά της», σχολίασε, προσθέτοντας ότι με τη βοήθεια του τομεάρχη Υποδομών και Μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Νίκου Παππά, «καταφέραμε να αποτρέψουμε αυτή την άσχημη εξέλιξη».





Οικονόμου: Ο κ. Τσίπρας επαναλαμβάνει μονότονα μεγάλα ψέματα

Άμεση ήταν η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Γιάννη Οικονόμου στον Αλέξη Τσίπρα. Σε δήλωσή του ο κ. Οικονόμου αναφέρει:

«. Η καθαρή αλήθεια είναι ότι το νερό ήταν, είναι και θα παραμείνει υπό δημόσιο έλεγχο. Δεν υπάρχει καμία πρόθεση και δεν είναι σωστό να ιδιωτικοποιηθεί. Κατά τα άλλα είναι τουλάχιστον ειρωνικό και προκλητικό για τη νοημοσύνη των πολιτών να εμφανίζεται σαν προστάτης του δημοσίου συμφέροντος, όταν μάλιστα συνοδεύεται από τον καταδικασμένο για παράβαση καθήκοντος κ. Παππά. Ο κ. Τσίπρας πολακίζει ασύστολα σε κάθε πολιτική του δραστηριότητα: ψεύδεται, υποδαυλίζει εντάσεις, οργανώνει συνεχή «κυνήγια μαγισσών» και επιχειρεί αναγωγές στην τραγωδία των Τεμπών, μετατρέποντας τον πόνο σε θέαμα και επιδιδόμενος σε χυδαία ψηφοθηρία. Είναι αμετανόητος, εκτός κάθε αυτοελέγχου και ηθικού φραγμού».

