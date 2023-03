Υγεία - Περιβάλλον

Μια “Αγκαλιά” για τις οικογένειες της νοτιοανατολικής Αττικής

Παροχή ολοκληρωμένου προγράμματος υπηρεσιών ψυχικής υγείας στους κατοίκους της περιοχής θα προσφέρει η δομή, που θα εγκαινιάσει η Ζωή Ράπτη.

Από τις 5 Απριλίου 2023 ανοίγει μια μεγάλη «Αγκαλιά» στους κατοίκους της νοτιοανατολικής Αττικής.Την έναρξη λειτουργίας θα κηρύξει η Υφυπουργός Υγείας με αρμοδιότητες την ψυχική υγεία και τις εξαρτήσεις Ζωή Ράπτη.

Κατάθλιψη, άγχος, ψυχικές διαταραχές, δυσκολίες προσαρμογής, κοινωνικές διακρίσεις, παιδική παραβατικότητα, ενδοοικογενειακή βία, γυναικοκτονίες, εθισμοί και εξαρτήσεις… Λέξεις που κυριαρχούν στην καθημερινότητα αλλά και την ειδησεογραφία.Χρειάζονται παρεμβάσεις...

Η «Αγκαλιά» αποτελεί μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που σκοπό έχει την παροχή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος υπηρεσιών ψυχικής υγείας στους κατοίκους του 11ου Τομέα Ψυχικής Υγείας Αττικής (Το.Ψ.Υ.)

Ο 11ος Το.Ψ.Υ. περιλαμβάνει τους Δήμους: Αλίμου, Ελληνικού-Αργυρούπολης, Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Κρωπίας, Σαρωνικού, Λαυρεωτικής και Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Η ΑμΚε Ψυχοκοινωνικών Παρεμβάσεων «Αγκαλιά», μετά την έγκριση σκοπιμότητας που έλαβε από το Υπουργείο Υγείας, προχώρησε στην ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία ενός Κέντρου Ημέρας Ενηλίκων και μίας Κινητής Μονάδας, παρέχοντας ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε όλους τους τομείς:

Πρωτογενής Παρέμβαση

Ευαισθητοποίηση της Κοινότητας για την ψυχική υγεία

Ανάπτυξη και διάχυση καλών πρακτικών για την ψυχική υγεία

Δευτερογενής παρέμβαση

Ψυχοεκπαίδευση ωφελούμενων, καθώς και του οικογενειακού και ευρύτερου κοινωνικού τους περιβάλλοντος σε ζητήματα ψυχικής υγείας

Ανάπτυξη προγραμμάτων πρόληψης

Τριτογενής Παρέμβαση

Αξιολόγηση και εκτίμηση αναγκών ψυχικής υγείας

Συμβουλευτική υποστήριξη

Παροχή ατομικής και Ομαδικής ψυχοθεραπευτικής παρέμβασης

Διασύνδεση με κοινωνικούς και υγειονομικούς φορείς

Υπηρεσίες Κέντρου Ημέρας

Ατομική Ψυχοθεραπεία

Ομαδική ψυχοθεραπεία

Πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης

Οικογενειακή & Πολύ-οικογενειακή θεραπεία

Συμβουλευτική και ψυχοεκπαίδευση γονέων

Διασύνδεση ή παραπομπή στις κατάλληλες υπηρεσίες ψυχικής υγείας

Κινητή Μονάδα

Διαγνωστική εκτίμηση και αξιολόγηση

Παρέμβαση σε περιπτώσεις κρίσης ή υποτροπής

Ψυχιατρική παρακολούθηση και συνταγογράφηση, εφαρμογή ενέσιμης αγωγής

Ατομική και οικογενειακή υποστήριξη και συμβουλευτική

Υλοποίηση δραστηριοτήτων προαγωγής της ψυχικής υγείας

Κοινωνικο-προνοιακή υποστήριξη και διασύνδεση με τους αρμόδιους φορείς

Διασύνδεση με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας

Ταυτόχρονα, στους στόχους της «Αγκαλιάς», σε συνεργασία με τους Δήμους του 11ου Τομέα Ψυχικής Υγείας συμπεριλαμβάνονται:

Η οργάνωση δραστηριοτήτων που αφορούν στην πρόληψη και την ευαισθητοποίηση της κοινότητας σχετικά με ζητήματα ψυχικής υγείας

Η ψυχοκοινωνική και επαγγελματική ενδυνάμωση και (επαν)ένταξη ατόμων με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες

Η προάσπιση και συνηγορία των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες

Η εκπαίδευση νέων επαγγελματιών ψυχικής υγείας

Η οργάνωση δράσεων αλληλεγγύης, εκπαιδευτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων που συμβάλλουν στην ένταξη ατόμων με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες στην κοινωνική ζωή

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλ.: 210 6021155

Διευ/ση: Ιωάννου Λάμπρου 1 & Κύπρου 9, Κορωπί 19441

Ωράριο λειτουργίας: Δε-Πα 08:30 – 20:00

info@amkeagalia.gr

amkeagalia.gr

