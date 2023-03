Πολιτική

Φραγκογιάννης - Ακτσαπάρ: Συμφωνία για νέα πεδία συνεργασίας

Συνάντηση του Έλληνα υφυπουργού Εξωτερικών με τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας. Ποια θέματα βρέθηκαν στο επίκεντρο.



Στην Τουρκία συναντήθηκαν σήμερα ο υφυπουργός Εξωτερικών Κώστας Φραγκογιάννης με τον αναπληρωτή υπουργό εξωτερικών της Τουρκίας Μπουράκ Ακτσαπάρ.



Η συνάντηση Κώστα Φραγκογιάννη με τον Μπουράκ Ακτσπάρ στο πλαίσιο της θετικής ατζέντας πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα.



Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, σύμφωνα με ανακοίνωση του υφυπουργού Εξωτερικών, κατά τη συνάντηση έγινε αναλυτική ενημέρωση για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στις 25 θεματικές της Θετικής Ατζέντας.





Σημειώθηκε ότι πολλά θέματα έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία, ενώ έχει επιτευχθεί ικανοποιητική πρόοδος σε αρκετά άλλα.

Τέθηκε επίσης το πλαίσιο για συμφωνίες που θα μπορούσαν να υπογραφούν στην επόμενη συνάντηση υψηλού επιπέδου. Επίσης οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διερευνήσουν πρόσθετα πεδία συνεργασίας στο πλαίσιο της Θετικής Ατζέντας.

Τουρκικό ΥΠΕΞ: Με επιτυχία έκλεισαν κάποια σημεία Θετικής Ατζέντας με Ελλάδα

Με επιτυχία έκλεισαν κάποια σημεία της Σχεδίου Θετικής Ατζέντας Τουρκίας – Ελλάδας, ανακοίνωσε το τουρκικό ΥΠΕΞ έπειτα από τη συνάντηση σήμερα στην Άγκυρα των υφυπουργών Εξωτερικών της Τουρκίας και της Ελλάδας, Μπουράκ Ακτσαπάρ και Κωνσταντίνου Φραγκογιάννη.

Όπως αναφέρει σε άλλα σημεία σημειώθηκε ικανοποιητική πρόοδος.

Στην ανακοίνωσή του, το τουρκικό ΥΠΕΞ αναφέρει ότι «στη συνάντηση υπήρξε λεπτομερής ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε 25 σημεία του καταλόγου της θετικής ατζέντας, όπως η ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της επιχειρηματικότητας, του τουρισμού, της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών, της ναυτιλίας, των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, της εκπαίδευσης, της κοινωνικής ασφάλισης, της υγείας και του περιβάλλοντος. Σημειώνεται ότι πολλά σημεία έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία. Ικανοποιητική πρόοδος έχει επίσης επιτευχθεί σε ορισμένα άλλα σημεία του καταλόγου».

Σύμφωνα με το τουρκικό ΥΠΕΞ «οι συζητήσεις αφορούσαν επίσης ένα πλαίσιο για την οριστικοποίηση των σχετικών συμφωνιών που θα μπορούσαν να υπογραφούν κατά την επόμενη συνάντηση υψηλού επιπέδου».

«Υπό το πρίσμα της αξιοσημείωτης προόδου που επιτεύχθηκε σε αυτή την ενεργό και συνεχιζόμενη διαδικασία, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διερευνήσουν περαιτέρω τομείς συνεργασίας στο πλαίσιο του θετικού θεματολογίου», σύμφωνα με το τουρκικό ΥΠΕΞ.

