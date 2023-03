Αθλητικά

Προπονητής Τάε Κβον Ντο: Διαγραφή μετά τις αποκαλύψεις για βιασμούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τάε Κβον Ντο, μετά τις αποκαλύψεις για τη δράση του προπονητή στην Ηλιούπολη.



«Νιώσαμε ντροπή και αποτροπιασμό στο άκουσμα της είδησης ότι ένας προπονητής του Τάε Κβον Ντο συνελήφθη επειδή φέρεται παρενοχλούσε σεξουαλικά ανήλικες αθλήτριες που ανήκαν στο σύλλογό του» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Ομοσπονδία Τάε Κβον Ντο, μετά τις αποκαλύψεις για τη δράση του προπονητή στην Ηλιούπολη.

«Δεν το χωράει ανθρώπινος νους, ότι ένας άνθρωπος που θα έπρεπε να είναι δάσκαλος στους νεαρούς αθλητές και αθλήτριες, μεταμορφώθηκε σε ανθρωπόμορφο τέρας, ωθώντας κάποια νεαρά κοριτσάκια σε πράξεις απεχθείς, καταδικαστέες, που χρήζουν νομικής παρέμβασης και φυσικά καταδίκης. Δυστυχώς, η Ελληνική Ομοσπονδία Ταεκβοντό, έλαβε γνώση της δράσης του συγκεκριμένου προπονητή μόλις πριν από λίγη ώρα από τα τηλεοπτικά κανάλια» σημειώνεται.

«Ουδέποτε είχαμε λάβει κάποια καταγγελία από τους γονείς ή τις ίδιες τις αθλήτριες, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα είχαμε ήδη παρέμβει ώστε να αποπέμψουμε από την οικογένειά μας, ένα παραβατικό στοιχείο. Και δεν θα μέναμε μόνο εκεί. Εμείς οι ίδιοι θα τον είχαμε καταγγείλει στα αρμόδια όργανα, γιατί τέτοιες συμπεριφορές δεν είναι ανεκτές όχι μόνο στο ταεκβοντό και τον ελληνικό αθλητισμό, αλλά ούτε στην κοινωνία μας. Θα είμαστε στη διάθεση της δικαιοσύνης για οτιδήποτε χρειαστεί. Δεσμευόμαστε ότι η διοίκηση ης ΕΛΟΤ θα κάνει ότι είναι ανθρωπίνως δυνατό για τη δημιουργία συνθηκών ώστε να μην επαναληφθεί κάτι παρόμοιο στο μέλλον. Παράλληλα θα ζητήσουμε από τον Υφυπουργό Αθλητισμού κ. Αυγενάκη, την αφαίρεση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος από τον συγκεκριμένο προπονητή, τον οποίο η ΕΛΟΤ θα φροντίσει να τον διαγράψει από τις τάξεις της» καταλήγει η ανακοίνωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος τουλάχιστον από το 2009 έως και το 2020, προσέγγιζε ανήλικες μαθήτριές του, ηλικίας μεταξύ 12 και 16 ετών και αφού εκθείαζε τις ικανότητές τους στο άθλημα, τις έπειθε να ενταχθούν στο αγωνιστικό τμήμα, ώστε να έχουν πολύωρες και κατά κύριο λόγο ατομικές προπονήσεις μαζί του. Ακολούθως, προέβαινε είτε στον χώρο του γυμναστηρίου είτε στην οικία του σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος των ανήλικων.





Ειδήσεις σήμερα:

Χαλκιδική: Νονός βίαζε την ανήλικη βαφτισιμιά του

Εφετείο Αθηνών: Επίθεση με μαχαίρι για δίκη σε εξέλιξη

Πισπιρίγκου - Δασκαλάκης: νέα δουλειά, νέα ζωή για τον πατέρα των νεκρών κοριτσιών (βίντεο)