Παχυσαρκία ενηλίκων: Εθνικό πρόγραμμα πρόληψης και καταπολέμησης

Τι προβλέπεται στο πρόγραμμα που τίθεται σε εφαρμογή από το Υπ. Υγείας, με στόχο την αντιμετώπιση μιας σύγχρονης “μάστιγας”

«Το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) σχεδίασε το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης και Καταπολέμησης Παχυσαρκίας Ενηλίκων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς πρόληψης, επιδιώκοντας αφενός να μειώσει τους παράγοντες κινδύνου που ευθύνονται για την εμφάνιση της παχυσαρκίας και αφετέρου, να καταπολεμήσει τις συνέπειες της υπερβαρότητας και της παχυσαρκίας, οι οποίες οδηγούν συχνά στην εμφάνιση χρόνιων νοσημάτων και πολυνοσηρότητας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ενήλικες που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας ή παχυσαρκίας και δίνει τη δυνατότητα στα άτομα να α) έχουν δωρεάν κλινική εκτίμηση ώστε να γνωρίζουν αν έχουν κάποιους παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με την εμφάνιση παχυσαρκίας και να τους αντιμετωπίσουν εγκαίρως, β) να λάβουν δωρεάν υπηρεσίες από ειδικούς διατροφολόγους προκειμένου να βελτιώσουν τις διατροφικές τους συνήθειες και τη σωματική τους κατάσταση, γ) να λάβουν δωρεάν εξειδικευμένη συνδυασμένη θεραπεία (διατροφική συμβουλευτική, συμβουλευτική αλλαγή συμπεριφορών υγείας και φαρμακοθεραπεία) σε περιπτώσεις σοβαρής παχυσαρκίας που συνυπάρχει με σοβαρά χρόνια νοσήματα.

Το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους και έχει ενταχθεί στο σχεδιασμό δράσεων του προγράμματος «Σπύρος Δοξιάδης» που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του Υπουργείου Υγείας και προέρχονται από Ενωσιακούς πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Στη χώρα μας, με βάση τα πλέον πρόσφατα στοιχεία, μόνο το 30,3% του γενικού πληθυσμού βρίσκεται εντός ορίων κανονικού βάρους, ενώ το 37,6 % είναι υπέρβαροι και το 32,1% παχύσαρκοι, με 3 από τις 4 οικογένειες να έχουν τουλάχιστον έναν υπέρβαρο ή παχύσαρκο γονέα.

Επιπλέον, στη δράση συμπεριλαμβάνεται ειδικό, πιστοποιημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης διάρκειας 60 ωρών, το οποίο θα υλοποιηθεί από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες υγείας (με ειδική στόχευση στην ΠΦΥ) και επιδιώκει να τους εξοπλίσει με γνώσεις, δεξιότητες και εργαλεία, ώστε να παρέχουν αποτελεσματικότερα υπηρεσίες για την αλλαγή συμπεριφορών υγείας και να μπορούν να συνεργαστούν με τους ασθενείς σε ένα νέο πλαίσιο, λειτουργώντας ως σύμβουλοι και ενδυναμώνοντας τα άτομα, προκειμένου η σωστη επιλογή, να γίνεται εύκολη επιλογή. Παράλληλα, θα συνεργάζονται με τους Διατροφολόγους, και θα παρακολουθούν την πρόοδο του ασθενούς σε μακροχρόνια βάση.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της εγγραματοσυνης υγείας σε σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα αλλά και την προαγωγή υγείας του ενήλικου πληθυσμού της χώρας μας.

Στο πλαίσιο της συνολικής προσέγγισης της παχυσαρκίας για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση της, το πρόγραμμα περιλαμβάνει και ευρύτερες πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης των προγραμμάτων σπουδών σε κάθε επίπεδο, για κάθε κλάδο των επαγγελμάτων υγείας, προκειμένου να μπορέσει η χώρα μας στο άμεσο μέλλον, να συμβαδίσει με τις ανάγκες της σύγχρονης εποχής, που υπαγορεύουν τη μετατόπιση στην Πρόληψη και την ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των επαγγελματιών υγείας, ώστε να καλύψουν τις ανάγκες του πληθυσμού σε αυτόν τον τομέα.

Ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης δήλωσε: "Στο πλαίσιο της πρωτογενούς πρόληψης εντείνουμε τις δράσεις για τον έλεγχο της παχυσαρκίας. Η παρακολούθηση τους βάρους, η άθληση και η καλή διατροφή είναι σύμμαχοι για τη βελτίωση των δεικτών δημόσιας Υγειας. Προς αυτήν την κατεύθυνση μέσω του προσωπικού γιατρού θα υλοποιηθεί πρόγραμμα πρόσβασης σε διατροφολόγους και όπου απαιτείται σε φαρμακευτική αγωγή. Η πρόληψη σώζει και στόχος μας είναι να διατηρήσουμε τους πολίτες υγιείς" ».

