“Σέρρες” στον ΑΝΤ1: Πρεμιέρα για την σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη (εικόνες)

Για δύο εβδομάδες, έξι ημέρες γεμάτες “ΣΕΡΡΕΣ” έρχονται στον ΑΝΤ1, προσφέροντας συγκίνηση, αβίαστο γέλιο και άφθονη τροφή για σκέψη και προβληματισμό.

Ήρθε η ώρα να δούμε γιατί οι «ΣΕΡΡΕΣ» του Γιώργου Καπουτζίδη συζητήθηκαν και αγαπήθηκαν τόσο πολύ! Ευαίσθητη, αιχμηρή, τρυφερή, νοσταλγική και αισιόδοξη, η σειρά-ύμνος στη διαφορετικότητα που απέσπασε δεκάδες διθυραμβικές κριτικές, έρχεται απόψε, Τετάρτη 22 Μαρτίου, και κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:00, στον ΑΝΤ1. Για δύο εβδομάδες, έξι ημέρες γεμάτες αβίαστο γέλιο, συγκίνηση και όνειρα, μέσα από την ιδιαίτερη σχέση ενός πατέρα με τον γιο του.

Το ΑΝΤ1+ Original του Γιώργου Καπουτζίδη «ΣΕΡΡΕΣ» αποτελεί μια βαθιά επιδραστική σειρά και μία από τις πιο τολμηρές και επίκαιρες ιστορίες που δημιούργησε το σπάνιο ταλέντο του Γιώργου Καπουτζίδη. Ένα αφήγημα που δίνει βήμα σε όλα όσα αξίζει να ειπωθούν, και μοιράζει απλόχερα ελπίδα.

Με ισχυρές, αλλά μετρημένες, δόσεις γέλιου και συγκίνησης, οι «ΣΕΡΡΕΣ» αποτελούν μια μικρή κατάθεση ψυχής του αγαπημένου δημιουργού, που μας οδηγεί να δούμε τη ζωή με άλλα μάτια και να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα με ειλικρίνεια, ευγένεια και αποδοχή.

Μέσα από τη σειρά, ο Γιώργος Καπουτζίδης μάς ταξιδεύει στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τις Σέρρες, για να διηγηθεί με τον δικό του μοναδικό τρόπο, μια ιστορία που αγγίζει το ελληνικό κοινό. Μεγάλο μέρος των γυρισμάτων της σειράς, πραγματοποιήθηκε στη Βόρεια Ελλάδα, αναδεικνύοντας διαφορετικές γωνιές της πόλης των Σερρών.

Η πρωτότυπη μουσική της σειράς έχει την υπογραφή του Φοίβου Δεληβοριά, η οποία συνοδεύει με ξεχωριστό τρόπο τη νοσταλγική, γεμάτη αγάπη, ιστορία που διηγείται πως στην πραγματικότητα, όλοι είμαστε διαφορετικά ίδιοι και ίδια διαφορετικοί.

Πώς ορίζουν τη ζωή μας οι οικογενειακοί δεσμοί; Πώς πλάθουν τις επιλογές και την προσωπικότητά μας όταν τους πολεμάμε ή όταν τους αποδεχόμαστε; Οι «ΣΕΡΡΕΣ» συμβολίζουν ένα πνευματικό ταξίδι αυτογνωσίας και συμφιλίωσης, μέσα από δρόμους στους οποίους έχουμε όλοι περπατήσει. Με ευαισθησία συνυφασμένη με ρεαλισμό, αλλά και στιγμές γέλιου, διηγούνται μια ιστορία γυρισμού σε μέρη και ανθρώπους που μας σημάδεψαν και δημιούργησαν αυτό που είμαστε σήμερα. Οι ήρωές μας ξενιτεύονται, περιπλανώνται και επιστρέφουν εκεί από όπου ξεκίνησαν, για να αναγνωρίσουν και να αποδεχτούν, τελικά, ο ένας τον άλλο.

Όσα θα δούμε απόψε, Τετάρτη, 2 Μαρτίου, στα πρώτα 2 επεισόδια:

Περίληψη 1ου επεισοδίου - Γιατί έμεινες εσύ;

Ο Οδυσσέας, ο Θωμάς και η Νάνσυ επιστρέφουν στις Σέρρες για να σταθούν στο πλευρό του πατέρα τους, του Λευτέρη. Για τον Οδυσσέα και τον Λευτέρη, ο γυρισμός αυτός θα σημάνει και την επιστροφή τους σε δύο ρόλους που έχουν ξεχάσει εδώ και καιρό.

Περίληψη 2ου επεισοδίου - Κρατήσου!

Ο Οδυσσέας γίνεται έξαλλος από τις ραδιουργίες της Σταματίνας και το πείσμα του Λευτέρη. Όμως, η Ευτυχία επιστρέφει από το παρελθόν για να θυμίσει και στους δύο ότι τα πράγματα μερικές φορές δεν είναι όπως φαίνονται.

Συντελεστές

Σενάριο: Γιώργος Καπουτζίδης

Σκηνοθεσία: Σταμάτης Πατρώνης

Πρωταγωνιστές: Πάνος Νάτσης, Γιώργος Γάλλος, Λένα Δροσάκη, Μαριλού Κατσαφάδου, Γιούλη Τσαγκαράκη, Γιώργος Βουβάκης, Κωνσταντίνος Μουταφτσής, Λουίζα Πυριόχου, Λένα Ουζουνίδου.

«ΣΕΡΡΕΣ»: Πρεμιέρα, απόψε, Τετάρτη 22 Μαρτίου, και κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:00 στον ΑΝΤ1.

Όλα τα επεισόδια των «ΣΕΡΡΩΝ» είναι διαθέσιμα στο antennaplus.gr

