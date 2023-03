Πέθανε ο Παναγιώτης Κακαλής

Πολιτισμός

Θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο καθώς έφυγε από τη ζωή ο Παναγιώτης Κακαλής. Ο δημοσιογράφος πέθανε την Δευτέρα 20/3 σε ηλικία 63 ετών έπειτα από μάχη που έδωσε με τον καρκίνο.

Η ΕΣΗΕΑ για τον Παναγιώτη Κακαλή

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά με μεγάλη θλίψη τον συνάδελφο Παναγιώτη Κακαλή, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα 20 Μαρτίου, σε ηλικία 63 ετών, έπειτα από άνιση μάχη με τον καρκίνο.

Ο Παναγιώτης Κακαλής γεννήθηκε το 1960 στο Γούμερο Ηλείας και ήταν απόφοιτος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου. Το 1987 και για τρία χρόνια εργάστηκε πάνω στη διδακτορική του διατριβή με θέμα την κοινωνική θέση των δημοσίων υπαλλήλων στην Ελλάδα, την οποία δεν κατέστη δυνατόν να ολοκληρώσει.

Παράλληλα, το 1990, ξεκίνησε η επαγγελματική του ενασχόληση με τη δημοσιογραφία, στην εφημερίδα «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ». Αρχικά εργάστηκε στο ελεύθερο ρεπορτάζ για να περάσει λίγο αργότερα στο πολιτικό ρεπορτάζ, όπου παρέμεινε για περισσότερο από 20 χρόνια, έως και το 2013.

Ο Παναγιώτης Κακαλής ήταν ένας δημοσιογράφος με καλλιέργεια και ήθος. Το ρεπορτάζ του, η αρθρογραφία και η στήλη του στην εφημερίδα «Ριζοσπάστης» (“Δια του Τύπου”), διακρίνονταν πάντοτε για τη σοβαρότητα και την τεκμηρίωσή τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ συλλυπείται βαθύτατα την οικογένεια και τους οικείους του και αποχαιρετά τον εκλεκτό συνάδελφο. Η αποτέφρωσή του έγινε χθες Τρίτη, 21 Μαρτίου, στη Ριτσώνα.

