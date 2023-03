Κόσμος

Ρωσίδα κατάσκοπος: Το έγγραφο από τη Σλοβενία ξεσκέπασε την “Μαρία Τσάλλα”

Η σύλληψη ενός ζευγαριού κατασκόπων στη Λιουμπλιάνα οδήγησε στην αποκάλυψη της πραγματικής ταυτότητας της Ιρένα Σ.





Σε ένα διαβαθμισμένο έγγραφο που κοινοποίησαν οι Αρχές της Σλοβενίας στην Ελληνική Αστυνομία πριν από μερικές εβδομάδες φέρεται να κρύβεται η απάντηση στο ερώτημα που έχει ανακύψει από την περασμένη Πέμπτη σχετικά με το «πώς η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών αποκάλυψε την ταυτότητα της Μαρίας Τσάλλα». Της Ρωσίδας δηλαδή Ιρένα Σ., που έμενε στη χώρα με πλαστά στοιχεία και φέρεται να εργαζόταν για λογαριασμό των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών.

Σύμφωνα με άριστα ενημερωμένη πηγή της «Κ», το έγγραφο συνέταξε η αστυνομία της Σλοβενίας και κοινοποιήθηκε στην ΕΛ.ΑΣ. μέσω του επίσημου διαύλου επικοινωνίας της Europol. Με αυτό, οι υπηρεσίες ασφαλείας της κεντροευρωπαϊκής χώρας ζήτησαν από την Ελληνική Αστυνομία να τους απαντήσει εάν το ανδρόγυνο που είχε συλληφθεί την 5η Δεκεμβρίου 2022 σε ένα ήσυχο προάστιο της Λιουμπλιάνα για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας είχε σχέση με την Ελλάδα.

Τα δίκτυα Ρώσων κατασκόπων

Πώς όμως προέκυψε αυτό; Το ζευγάρι, 38 ετών και οι δύο, ζούσε στη Σλοβενία χρησιμοποιώντας πλαστά διαβατήρια Αργεντινής υπό στοιχεία Ludwig Gisch and Maria Rosa Mayer Munos. Στη διάρκεια της ανάκρισης που ακολούθησε τις συλλήψεις, η γυναίκα φέρεται να ισχυρίστηκε στους Σλοβένους αστυνομικούς ότι έλκει την καταγωγή της από την Ελλάδα. Κατόπιν τούτου, όπως αναφέρει στην «Κ» η ίδια πηγή ενημέρωσης, η σλοβενική αστυνομία έστειλε μέσω των επίσημων διαύλων συνεργασίας έγγραφο αίτημα ζητώντας από την ΕΛ.ΑΣ. να ελέγξει εάν πράγματι η συγκεκριμένη γυναίκα ήταν πολιτογραφημένη στην Ελλάδα.

Τελικά, προέκυψε ότι τόσο ο άνδρας όσο και η γυναίκα ήταν υπήκοοι Ρωσίας και είχαν εγκατασταθεί στη Σλοβενία ανοίγοντας το 2017 στη Λιουμπλιάνα ένα μεσιτικό γραφείο και ένα κατάστημα με αντίκες. Η συνεργασία ωστόσο ανάμεσα στις υπηρεσίες ασφάλειας και πληροφοριών Ελλάδας και Σλοβενίας (σ.σ. SOVA είναι τα αρχικά της σλοβενικής ΕΥΠ) φέρεται να ήταν αυτή που τελικά οδήγησε, αρχές Ιανουαρίου, στην αποκάλυψη της ταυτότητας της «Μαρίας Τσάλλα». Στην ανακοίνωσή της, η αστυνομία της Σλοβενίας ανέφερε ότι «οι δύο συλληφθέντες ήταν μέλη ξένης μυστικής υπηρεσίας» καθώς και ότι «είχαν κατασκοπευτική δράση στη Σλοβενία για λογαριασμό ξένης υπηρεσίας πληροφοριών», την οποία πάντως δεν κατονόμασαν. Από δημοσιεύματα στον Τύπο της Σλοβενίας προκύπτει ότι το ζευγάρι είχε ως έδρα του τη Λιουμπλιάνα και ταξίδευε συχνά σε άλλες χώρες της Ε.Ε. και των Βαλκανίων.

Η Μαρία Τσάλλα απέκτησε το 2018 πλαστή ταυτότητα χάρη στη βοήθεια δύο Ελλήνων δικηγόρων εκ των οποίων ο ένας δεν βρίσκεται πια στη ζωή. Πρόκειται για νεαρό δικηγόρο Αθηνών που ασχολείτο με δίκαιο Αλλοδαπών και κατέληξε συνεπεία καρδιακού επεισοδίου. Πρώην συνεργάτες του διευκρίνισαν ότι αντιμετώπιζε καρδιαγγειακά προβλήματα καθώς και ότι είχε νοσηλευτεί στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

