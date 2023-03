Κοινωνία

Ασπρόπυργος: Θρίλερ με σορό άνδρα σε πάρκινγκ

Τι ερευνά η ΕΛΑΣ σχετικά με την σορό που εντοπίστηκε.



Συναγερμός σήμανε στην ΕΛ.ΑΣ καθώς σορός άνδρα εντοπίστηκε σε πάρκινγκ μεσημβρινές ώρες στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές το θύμα είναι 35 ετών, πακιστανικής καταγωγής, και φέρει σημάδια στο λαιμό από βρόγχο.

Η σορός του άνδρα εντοπίστηκε σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης που βρίσκεται κοντά στην περιφερειακή οδό του Αιγάλεω από όδηγό που πήγε να παρκάρει το αυτοκίνητό του και ειδοποίησε τις Αρχές.

