Πολιτισμός

Πέθανε ο Βασίλης Νικολόπουλος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έφυγε από τη ζωή ο παλαίμαχος δημοσιογράφος, Βασίλης Νικολόπουλος. Το "αντίο" της ΕΣΗΕΑ.

Θλίψη επικρατεί στον δημοσιογραφικό κόσμο, καθώς έφυγε από τη ζωή ο παλαίμαχος δημοσιογράφος, Βασίλης Νικολόπουλος.

Ο εκλιπών διετέλεσε διευθυντής σύνταξης στο ΑΠΕ – ΜΠΕ για 25 χρόνια. Το 2015 είχε τιμηθεί με αναμνηστική πλακέτα από το Πρακτορείο για την πολυετή υπηρεσία και προσφορά του.

Ο Βασίλης Νικολόπουλος εργάστηκε, επίσης, στην Καθημερινή από το 1963 έως το 1967. Από το 1967 έως το 1970 ήταν διευθυντής σύνταξης στο Έθνος. Από το 1970 έως το 2004 διετέλεσε διευθυντής σύνταξης στα ΝΕΑ, εφημερίδα στην οποία συνέχισε ως διευθύνων σύμβουλος έως το 2010.

Σε ανακοίνωσή της η ΕΣΗΕΑ αναφέρει:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως με μεγάλη θλίψη ανακοινώνει την απώλεια του διακεκριμένου συναδέλφου Βασίλη Νικολόπουλου, ο οποίος απεβίωσε, πλήρης ημερών, σήμερα το πρωί.

Ο Βασίλης Νικολόπουλος γεννήθηκε στην Πελεκανάδα Πυλίας Μεσσηνίας το 1928. Ήταν πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών ενώ τη δημοσιογραφική του σταδιοδρομία ξεκίνησε το 1949 στην εφημερίδα «Εθνικός Κήρυξ». Το 1955 πηγαίνει στην «Καθημερινή», ως κοινοβουλευτικός συντάκτης και αργότερα β’ αρχισυντάκτης έως το 1967, οπότε διακόπηκε η έκδοσή της, λόγω της δικτατορίας. Παράλληλα, το 1966 ανέλαβε τη διεύθυνση σύνταξης του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων.

Μετά την «Καθημερινή» θα εργαστεί έως το 1970 στην εφημ. «Έθνος» ενώ από το 1970 αναλαμβάνει την αρχισυνταξία στην εφημερίδα «Τα Νέα». Το 1978 γίνεται διευθυντής σύνταξης. Στα Νέα θα εργαστεί 40 χρόνια συνολικά και θα κλείσει τη σταδιοδρομία του ως Σύμβουλος Έκδοσης το 2010. Παράλληλα, υπήρξε τακτικό μέλος της Γενικής Συνέλευσης του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων για δεκαετίες και ισόβιο Εταιρικό Μέλος της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας (Αρσάκεια). Έλαβε μέρος σε πλήθος δημοσιογραφικών αποστολών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και ήταν μέλος της πρώτης αποστολής Ελλήνων δημοσιογράφων στην Κίνα. Μέχρι τις τελευταίες μέρες της ζωής του παρέμεινε μάχιμος και ήταν Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Σύμβουλος Έκδοσης της ιστοσελίδας reporter.gr.

Ο Βασίλης Νικολόπουλος εργάστηκε ως δημοσιογράφος για 61 συνεχόμενα χρόνια. Η επαγγελματική του σταδιοδρομία είναι μυθική καθώς κάλυψε από θέσεις ευθύνης το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα και την πρώτη δεκαετία του 21ου. Υπήρξε ακατάβλητος και ακούραστος, συνεπής και δίκαιος. Ένας πραγματικός δάσκαλος της δημοσιογραφίας με ήθος και αξία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποχαιρετά τον αξέχαστο συνάδελφο, συλλυπείται την οικογένεια και ιδιαίτερα τους γιους του, τον Γρηγόρη, ο οποίος συνεχίζει τη δημοσιογραφική παράδοση με τις αρχές και τις αξίες του πατέρα του και τον Βύρωνα που κληρονόμησε τη συνέπεια και τη δημιουργικότητά του. »

Ειδήσεις σήμερα:

Πισπιρίγκου - Δασκαλάκης: νέα δουλειά, νέα ζωή για τον πατέρα των νεκρών κοριτσιών (βίντεο)

Προπονητής Τάε Κβον Ντο - Βιασμοί ανηλίκων: βαρύ κατηγορητήριο για τον 44χρονο

“Το Πρωινό” - Πατέρας Καρολάιν: Δειλός ο δολοφόνος, η “μεταφορά ναρκωτικών” τρέλανε την κόρη μου (βίντεο)