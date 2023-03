Κοινωνία

Παρέλαση: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα

Δείτε αναλυτικά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις 24 και 25 Μαρτίου για την μαθητική και την στρατιωτική παρέλαση.

Η ΕΛΑΣ ανακοίνωσε τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ισχύσουν στην Αθήνα στις 24 και 25 Μαρτίου λόγω της διεξαγωγής της μαθητικής και της στρατιωτικής παρέλασης, αντίστοιχα, για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, θα απαγορευτεί σταδιακά η στάση και στάθμευση, καθώς και η κυκλοφορία των οχημάτων, ως εξής:

Παρασκευή 24.03.2023:

Απαγόρευση στάσης & στάθμευσης από 06:00 ώρα και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από 10:00 ώρα μέχρι πέρατος της μαθητικής παρέλασης στις κατωτέρω λεωφόρους και οδούς:

Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτών έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Σέκερη και της Λ. Βασ. Αμαλίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς πλ. Συντάγματος.

Βασ. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της.

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθ. Διάκου και Διονυσίου Αρεοπαγίτου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς πλ. Συντάγματος.

Απαγόρευση στάσης & στάθμευσης και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από 06:00 ώρα της 24/03/2023 μέχρι πέρατος της Στρατιωτικής παρέλασης της 25/03/2023 στις κατωτέρω οδούς και στις καθέτους αυτών έως την πρώτη παράλληλη οδό:

Αχιλλέως, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Καραϊσκάκη και της οδού Θερμοπυλών και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Λένορμαν, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Κολοκυνθούς, σε όλο το μήκος της.

Βούρβαχη, σε όλο το μήκος της.

Πετμεζά, σε όλο το μήκος της.

Καλλιρόης, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βουλιαγμένης και της οδού Πετμεζά, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Λ. Βουλιαγμένης προς Φραντζή.

Καρόλου, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Μάρνη, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Ανθ/γου Στ. Ρεγκούκου, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Απαγόρευση στάσης & στάθμευσης και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από 12:00 ώρα της 24/03/2023 μέχρι 19:30 ώρα της 25/03/2023 στην ανώνυμη οδό που οδηγεί από τον Περιφερειακό Λυκαβηττού στο Λόφο Λυκαβηττού.

B. Σάββατο 25/03/2023:

•Απαγόρευση στάσης & στάθμευσης και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από 06:00 ώρα μέχρι πέρατος της Στρατιωτικής παρέλασης στις κατωτέρω λεωφόρους και οδούς και στις κάθετες αυτών έως την πρώτη παράλληλη οδό:

Λ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Κων/νου και Βασ. Αμαλίας και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Ηρ. Αττικού, σε όλο το μήκος της.

Βασ. Γεωργίου Β΄, σε όλο το μήκος της.

Βασ. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της.

Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της.

Πλ. Ομονοίας.

Πειραιώς, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Ομονοίας και της Ιεράς Οδού και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Αθηνάς, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Αγ. Κωνσταντίνου, σε όλο το μήκος της.

Πλ. Καραϊσκάκη.

28ης Οκτωβρίου (Πατησίων), στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και της Λ. Αλεξάνδρας και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Θ. Δηλιγιάννη, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Καραϊσκάκη και της οδού Ι. Μεταξά και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Πλ. Συντάγματος.

Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της.

Σταδίου, σε όλο το μήκος της.

Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αμ. Φραντζή και Διονυσίου Αρεοπαγίτου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της.

Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

• Απαγόρευση στάσης & στάθμευσης και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από 06:00 ώρα μέχρι πέρατος των εκδηλώσεων στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, ως εξής:

Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ερμού και Αδριανού, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Ασωμάτων και της οδού Αιόλου.

Επίσης, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ κατά τα παραπάνω χρονικά διαστήματα θα γίνουν τροποποιήσεις στα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Τέλος, η Αστυνομία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση των οχημάτων τους στις παραπάνω οδούς, λεωφόρους και πλατείες κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

