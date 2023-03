Οικονομία

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Σε ποιες ΔΕΚΟ θα εφαρμοστεί

Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας επεκτείνεται και στις ΔΕΚΟ. Ποιοι εργαζόμενοι θα την αποκτήσουν μέχρι τέλος Απριλίου.

Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας επεκτείνεται και στις ΔΕΚΟ, με πρώτη φάση εφαρμογής στις ΔΕΚΟ στον χώρο της κοινής ωφέλειας, οι οποίες καλύπτουν τη μεγάλη πλειονότητα των εργαζομένων.

Σε συνέχεια της σχετικής δήλωσης του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, και μετά από συνεννόηση με τα Υπουργείο Οικονομικών και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων ανακοινώνει ότι η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας επεκτείνεται στις εξής ΔΕΚΟ:

ΟΣΕ ΑΕ

ΕΡΓΟΣΕ

Σταθερές Συγκοινωνίες ΑΕ

ΟΣΥ

ΟΑΣΑ

ΟΣΕΘ

ΟΑΣΘ

Αττικό μετρό

Κτιριακές Υποδομές ΑΕ

Εγνατία Οδός ΑΕ

ΕΥΔΑΠ

ΕΛΤΑ

Όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε ανακοίνωσή του, στις επιχειρήσεις αυτές αποφασίστηκε να συμπεριληφθούν η Hellenic Train και η Ελληνική Εταιρία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Υλικού, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ομοιόμορφα τα ζητήματα που σχετίζονται με τους εργαζομένους στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας.

Ο χρονικός ορίζοντας εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στις ανωτέρω επιχειρήσεις είναι ένας μήνας, δηλαδή έως τα τέλη Απριλίου, ενώ οι υπόλοιπες ΔΕΚΟ θα ακολουθήσουν σε δεύτερο χρόνο.

Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ενέργειας θα ενταχθούν, όταν σε επόμενη φάση ενταχθεί στο σύστημα αυτό και η βιομηχανία.

«Με την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας θωρακίζεται η καταγραφή του ωραρίου των εργαζόμενων, αλλά και, παράλληλα, πιστοποιείται η παρουσία τους στον χώρο εργασίας με τρόπο αδιάβλητο και με τεχνολογικά εργαλεία που διευκολύνουν τον άμεσο εντοπισμό τυχόν παραβάσεων και ψευδών δηλώσεων είτε από την πλευρά των επιχειρήσεων είτε από την πλευρά των εργαζομένων» επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, σε δήλωσή του επισήμανε ότι «η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας είναι μία αλλαγή που φέρνει διαφάνεια και δικαιοσύνη στις σχέσεις εργοδοτών και εργαζομένων» και προσέθεσε:

«Έγινε ήδη η αρχή από τις τράπεζες, τα σούπερ μάρκετ, τις εταιρίες security, τις ασφαλιστικές εταιρίες. Τώρα, προχωρούμε και με τις ΔΕΚΟ.

Όσα διαπιστώθηκαν, μετά την τραγωδία των Τεμπών, δηλαδή σταθμάρχες που έλειπαν από τη θέση τους, τα περιβόητα ”μπλάνκο” κλπ, μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πρέπει να προχωρήσουμε αμέσως προς αυτήν την κατεύθυνση. Όλοι μας, Πολιτεία, εργοδότες, εργαζόμενοι, πρέπει να σεβόμαστε τους κανόνες».

Υπενθυμίζεται ότι η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας εφαρμόζεται ήδη από το περασμένο καλοκαίρι στις τράπεζες και τα σούπερ-μάρκετ, ενώ τον Φεβρουάριο επεκτάθηκε στους κλάδους των ασφαλιστικών εταιριών και των εταιριών security.

Ήδη, είχε ανακοινωθεί η επέκταση του μέτρου στις ΔΕΚΟ, που υλοποιείται τώρα, ενώ ακολουθούν η βιομηχανία, ο τουρισμός και η εστίαση. Στους κλάδους όπου εφαρμόζεται ήδη η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, απασχολούνται περισσότεροι από 150.000 εργαζόμενοι, ενώ οι εργαζόμενοι στις ΔΕΚΟ στις οποίες επεκτείνεται άμεσα το μέτρο, είναι περίπου 18.000.

Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας περιλαμβάνει την εφαρμογή myErgani mobile app, την οποία οι εργαζόμενοι «κατεβάζουν» στο κινητό τους τηλέφωνο και την εφαρμογή Ergani CardScanner για τις επιχειρήσεις, η οποία «διαβάζει» κατά την έναρξη και λήξη της εργασίας τις Ψηφιακές Κάρτες των εργαζομένων και μεταδίδει αυτόματα σε πραγματικό χρόνο την πληροφορία στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ».

Τις επόμενες ημέρες, θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις με τις διοικήσεις των εταιριών που εντάσσονται στο σύστημα της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας και τους εκπροσώπους των εργαζόμενων, προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση για τις νέες διαδικασίες που θα εφαρμόζονται κατά την προσέλευση και αποχώρηση των εργαζομένων στους χώρους εργασίας.

