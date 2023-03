Κοινωνία

Υπόθεση μαστροπείας 14χρονης: Πρώην τρόφιμος της “Κιβωτού” ένας εκ των τριών συλληφθέντων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκάρουν οι νέες αποκαλύψεις για την φρικιαστική υπόθεση μαστροπείας 14χρονης.





Ο 24χρονος που κατηγορείται για την υπόθεση μαστροπείας του 14χρονου κοριτσιού από τη δομή ανηλίκων της Νέας Σμύρνης είναι πρώην τρόφιμος της «Κιβωτού του Κόσμου», ο οποίος έγινε γνωστός μιλώντας σε τηλεοπτικές εκπομπές για την υπόθεση.

Τότε είχε προβεί σε καταγγελίες για την «Κιβωτό», τις οποίες στη συνέχεια απέσυρε, κάνοντας λόγο για ψεύδη.

Ο 24χρονος είναι ένας εκ των τριών συλληφθέντων για την υπόθεση του 14χρονου κοριτσιού, σύμφωνα με την kathimerini.gr

Τι κατέθεσε η 14χρονη για τους συλληφθέντες

Τα κινητά τηλέφωνα και τα social media της 14χρονης, που έπεσε θύμα μαστροπείας, και των τριών συλληφθέντων για τη δυσώδη αυτή υπόθεση του 29χρονου "Ταχίρ", με αιγυπτιακή καταγωγή, που φέρεται να την εξέδιδε και δύο ακόμη ανδρών, ηλικίας 24 και 25 ετών, βρίσκονται στο επίκεντρο των ερευνών της ΕΛΑΣ.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες του Αθηναϊκού - Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων από αστυνομικές πηγές, είναι θέμα χρόνου η σύλληψη ενός ακόμη ατόμου με το όνομα "Ρουσλάν" που φέρεται να βίασε την ανήλικη, το βράδυ της περασμένης Κυριακής 19 Μαρτίου, σε ξενοδοχείο του Μεταξουργείου, με τους υπόλοιπους κατηγορούμενους να βιντεοσκοπούν.

Μέσω της άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου , αλλά και των social media, οι αστυνομικοί αναμένεται να αντλήσουν πολύτιμα στοιχεία που θα "φωτίσουν" τις σκοτεινές πλευρές της υπόθεσης.

Η 14χρονη που έδωσε κατάθεση, παρουσία παιδοψυχολόγου, χθες το βράδυ, στις Αρχές από τη δομή του υπουργείου Δικαιοσύνης "Το σπίτι του παιδιού", στο Παλαιό Φάληρο και όχι στο ίδρυμα της Νέας Σμύρνης, όπου διέμενε μαζί με την 16χρονη αδελφή της, ήταν "σφιγμένη" και λιγομίλητη. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι γνωρίστηκε με τον "Ταχίρ" μέσω διαδικτυακής εφαρμογής και στη συνέχεια ξεκίνησαν να συναντώνται. Οι Αρχές εκτιμούν ότι η ανήλικη, που είναι ακόμα φοβισμένη, θα πει περισσότερα στη συνέχεια.

Για την υπόθεση μίλησε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" του ΑΝΤ1 η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντίνα Δημογλίδου. «Αυτό που μας βοήθησε να αναλάβουμε δράση ήταν μια κοινωνική λειτουργός», τόνισε μεταξύ άλλων και πρόσθεσε ότι «η καταγγελία ότι άνθρωποι περίμεναν το παιδί έξω από την δομή δεν είχε φτάσει στην Αστυνομία».

Παράλληλα διενεργείται εκτεταμένη έρευνα σχετικά με τα βίντεο που βρέθηκαν στην κατοχή του 24χρονου συλληφθέντα, ο οποίος ενώπιον των αστυνομικών ισχυρίστηκε πως δεν συνευρέθηκε με τη 14χρονη αλλά τραβούσε μόνο βίντεο.

Ο 24χρονος είχε στο κινητό του επτά αρχεία βίντεο και μία φωτογραφία. Πρόκειται για ψηφιακά υλικά για τα οποία διεξάγεται έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί η «διαδρομή» τους, καθώς υπάρχουν φόβοι πως ίσως έβγαιναν προς πώληση στις σκοτεινές γωνιές του Διαδικτύου και κατέληγαν σε παιδόφιλους.

Γι’ αυτό άλλωστε η έρευνα έχει επεκταθεί και στα προφίλ που διατηρούσαν οι συλληφθέντες στα social media. Οι αστυνομικοί θέλουν να δουν με ποιους συνομιλούσαν και εάν διαμοίραζαν μεταξύ τους υλικό παιδικής πορνογραφίας.

Απολογούμενοι οι τρεις συλληφθέντες παραδέχτηκαν τις εις βάρος τους κατηγορίες, ενώ ο άνδρας, που φαίνεται να ήρθε σε επαφή με το ανήλικο κορίτσι, διαφεύγει της σύλληψης.

Οι τρεις άνδρες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών και εις βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για μαστροπεία, γενετήσιες πράξεις με ανήλικο και παιδική πορνογραφία.

Ειδήσεις σήμερα:

Πισπιρίγκου - Δασκαλάκης: νέα δουλειά, νέα ζωή για τον πατέρα των νεκρών κοριτσιών (βίντεο)

Προπονητής Τάε Κβον Ντο - Βιασμοί ανηλίκων: βαρύ κατηγορητήριο για τον 44χρονο

“Το Πρωινό” - Πατέρας Καρολάιν: Δειλός ο δολοφόνος, η “μεταφορά ναρκωτικών” τρέλανε την κόρη μου (βίντεο)