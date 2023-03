Κόσμος

Ισπανία: Φονική πυρκαγιά σε πολυκατοικία

Τραγωδία με φωτιά σε πολυκατοικία στην Ισπανία. Κάηκαν ζωντανοί στα σπίτια τους.

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους λόγω της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα σε πολυκατοικία στον δήμο Ρουμπί, κοντά στη Βαρκελώνη.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με 11 οχήματα έσπευσαν στο σημείο και απεγκλώβισαν δεκάδες ενοίκους.

Οι διασώστες προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες σε 23 ανθρώπους. Τουλάχιστον πέντε εξ αυτών αντιμετώπιζαν αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας του πυκνού καπνού.

Τα θύματα ήταν ένοικοι διαμερισμάτων του πρώτου ορόφου και πιθανολογείται ότι έχασαν τις αισθήσεις τους στην προσπάθεια να εγκαταλείψουν το φλεγόμενο κτήριο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες ενοίκων που μετέδωσε ο ραδιοφωνικός σταθμός Radio Rubi, πριν από την εκδήλωση της πυρκαγιάς ακούστηκε μια ισχυρή έκρηξη.

Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Conmocion tras el incendio en Rubi (Barcelona) que ha dejado tres muertos https://t.co/603eco6KMV pic.twitter.com/e7Nvf1Hn1c

— Europa Press TV (@europapress_tv) March 22, 2023

