Επίσκεψη Ιερώνυμου σε Λίβανο και Συρία: Παραδόθηκε ανθρωπιστική βοήθεια στους σεισμόπληκτους (εικόνες)

Η “ΑΠΟΣΤΟΛΗ” συγκέντρωσε την ανθρωπιστική βοήθεια από όλες τις Μητροπόλεις και τις ενορίες της Ελλάδας για τους συνανθρώπους μας που επλήγησαν από τον φονικό σεισμό της 6ης Φεβρουαρίου 2023 σε Συρία και Τουρκία.

Στο Λίβανο και τη Συρία πραγματοποιεί συνοδική επίσκεψη, από χθες 21 Μαρτίου, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, προκειμένου να παραδώσει, την πρώτη από την Ελλάδα, ανθρωπιστική βοήθεια στους σεισμόπληκτους της Συρίας και της Τουρκίας, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά τους ισχυρούς δεσμούς της Εκκλησίας της Ελλάδος και του ελληνικού λαού με την Εκκλησία της Αντιοχείας.

Ο Μακαριώτατος, συνοδευόμενος από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Φθιώτιδος κ. Συμεών, Εκπρόσωπο Τύπου της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, τον Αρχιδιάκονο π. Ιωάννη Μπούτση, τον Γενικό Διευθυντή του Φιλανθρωπικού Οργανισμού «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» κ. Κωνσταντίνο Δήμτσα και λαϊκούς συνεργάτες της Εκκλησίας της Ελλάδος, κατέφθασε στη Βηρυτό, όπου τον υποδέχτηκε ο Πατριάρχης Αντιοχείας κ.κ. Ιωάννης και μαζί μετέβησαν στη Δαμασκό για την ακολουθία του Μεγάλου Αποδείπνου που τελέστηκε στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού.

Η “ΑΠΟΣΤΟΛΗ” συγκέντρωσε την ανθρωπιστική βοήθεια από όλες τις Μητροπόλεις και τις ενορίες της Ελλάδας για τους συνανθρώπους μας που επλήγησαν από τον φονικό σεισμό της 6ης Φεβρουαρίου 2023 σε Συρία και Τουρκία. Η ανταπόκριση στο κάλεσμα που απηύθυνε η Ιερά Σύνοδος ήταν συγκινητική. Συνολικά, οι άνθρωποι της “ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ” συγκέντρωσαν, συσκεύασαν και φόρτωσαν 65 τόνους τροφίμων, ρουχισμού, ειδών πρώτης ανάγκης και ατομικής υγιεινής.

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος μετέφερε την συμπαράσταση του ελληνικού λαού και δήλωσε ότι η κυβέρνηση, οι οικογένειες και όλοι οι Έλληνες συνέβαλλαν ώστε να συγκεντρωθεί αυτή η βοήθεια προς τον λαό της Συρίας. “Θα ήθελα να εκφράσω τον πόνο και την συμμετοχή της Εκκλησίας της Ελλάδος στα θλιβερά γεγονότα και να ευχηθώ σε όλους εσάς υγεία, δύναμη, προκοπή στο έργο σας, πρόοδο στην κάθε οικογένεια και κυρίως ειρήνη ανάμεσα στις δικές μας τις σχέσεις και τις σχέσεις του κόσμου οπουδήποτε και αν βρίσκεται”, δήλωσε ο Μακαριώτατος.

Στην προσφώνηση του προς τον Αρχιεπίσκοπο, ο Πατριάρχης Αντιοχείας τον ευχαρίστησε για την παρουσία του εκεί καθώς και για τις προσπάθειες να φτάσει η βοήθεια και να μοιραστεί στις οικογένειες που επλήγησαν από τον σεισμό, ενώ αναφέρθηκε με αγάπη και σεβασμό προς τον ελληνικό λαό.

“Δεν κάνουμε παρά το καθήκον μας. Η μεγάλη δοκιμασία των σεισμών συνεκίνησαν βέβαια πολλούς ανθρώπους στον κόσμο αλλά ιδιαίτερα συγκινήθηκε ο ελληνικός λαός για αυτό αυτή τη συγκίνηση η Εκκλησία της Ελλάδος θέλησε να την κάνει πράξη αγάπης”. Οι Αρχιερείς της Εκκλησίας της Ελλάδος, οι ιερείς των ενοριών, οι πιστοί μας χριστιανοί, αλλά και η συμπαράσταση της πολιτείας σε αυτό απέβλεψαν, στο να φανούμε αυτή τη στιγμή αδελφοί, συνεργάτες στη απάλυνση του πόνου”, πρόσθεσε ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος.

Η επίσημη επίσκεψη θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 23 Μαρτίου.

