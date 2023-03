Οικονομία

Απεργία στα Ταξί την Πέμπτη

Χειρόφρενο τραβούν τα ταξί στην Αθήνα για 24 ώρες. Η ανακοίνωση του ΣΑΤΑ.

Σε 24ωρη απεργία προχωρούν αύριο, Πέμπτη 23 Μαρτίου, οι οδηγοί Ταξί μετά από απόφαση του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί (ΣΑΤΑ).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του σωματείου, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στη λεωφόρο Καβάλας στις 11:00 το πρωί και στη συνέχεια πορεία προς το Υπουργείο Μεταφορών. Η απεργία θα αρχίσει στις 06.00 το πρωί της Πέμπτης και θα ολοκληρωθεί στις 06.00 το πρωί της Παρασκευής.

«Τα ταξί της Αθήνας θα υπενθυμίσουν στο Υπουργείο Μεταφορών, όσα δεν έκανε για το ταξί, όσα έκανε για τα ενοικιαζόμενα με οδηγό, όσα δεν έκανε για να εμποδίσει τις πολυεθνικές εφαρμογές να ροκανίζουν το μεροκάματο του ταξιτζή» αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι οδηγοί ταξί.

Κατηγορούν την κυβέρνηση για αδιαφορία στα προβλήματα του κλάδου και καλούν τον κλάδο να αντιδράσει σ/αυτή την πολιτική τώρα. «Υποτακτικοί δεν θα γίνουμε ποτέ. Θα ενοχλούμε κι ας ενοχλούνται. Θα φωνάζουμε κι ας μην ακούνε. Θα τους δείχνουμε κι ας κρύβονται. Το ταξί θα αντέξει, είτε το θέλουν, είτε όχι» αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Τονίζουν ακόμη «πως η συνειδητή αδιαφορία της κυβέρνησης για τον αργό θάνατο των ταξί καθρεφτίζει την νεοφιλελεύθερη πολιτική που έχει επιβάλλει η κυβέρνηση για όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Βιώνουμε καθημερινά την απληστία και τη μανία για μεγαλύτερο κέρδος, από εταιρίες που -παράνομα- παρέχουν υπηρεσίες αστικής μεταφοράς και κλέβουν το μεταφορικό μας έργο. Η κυβέρνηση αδιαφορεί για τα μεγάλα προβλήματα του κλάδου και αγνοεί επιδεικτικά τα αιτήματά μας».

