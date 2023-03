Πολιτική

Ανδρουλάκης: Απάντηση στον Μητσοτάκη για την συνάντηση που δεν έγινε

Για τη συνάντηση που δεν έγινε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, μίλησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ,. Τι είπε για εκλογές και Τέμπη.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε απόψε στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη , ο οποίος στη συνέντευξή του στον ΑLPHA είχε δηλώσει ότι απέρριψε δυο προσκλήσεις που του απηύθυνε για συνάντηση.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σε συνέντευξή του εφ όλης της ύλης στην ΕΡΤ και την εκπομπή «Επίλογος» τόνισε ότι πρώτη φορά που συνομίλησε με τον κ. Μητσοτάκη ήταν στο διάδρομο της Βουλής παρουσία δημοσιογράφων όταν ο κ. Μητσοτάκης του απηύθυνε ένα αόριστο «να τα πούμε», που ποτέ δεν συνοδεύτηκε από επίσημη θεσμική πρόσκληση. Η δεύτερη φορά ήταν στη δεξίωση για την επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο τον Ιούλιο, μόλις δυο μέρες πριν την κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς στον 'Αρειο Πάγο για την απόπειρα παγίδευσης με το Predator.

«Στο περιθώριο της παρουσίας μας εκεί, έρχεται ο πρωθυπουργός και μου λέει: "Γιατί δεν στηρίζετε την αλλαγή στην Aνεξάρτητη Aρχή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα; Αφού χρειάζονται 3/5, πρέπει να βοηθήσετε και εσείς να υπάρξει αυτή η αλλαγή". Του απάντησα: "Βιάζεστε πάρα πολύ. Αν βιάζεστε τόσο, συνεννοηθείτε με τον κ. Βελόπουλο ή τον κ. Τσίπρα". Το είπα αυτό γιατί γνώριζα πολύ καλά το σκάνδαλο του Predator και μου έκανε μεγάλη εντύπωση γιατί ο κ. Μητσοτάκης ήθελε να αλλάξει τον κ. Μενουδάκο λέγοντας συγχρόνως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα συγχωνεύσει και τις Αρχές» υποστήριξε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Θέλω να πω στον ελληνικό λαό σχετικά με τη χθεσινή προσέγγιση του πρωθυπουργού ότι ήθελε να συναντηθούμε: Υπάρχουν θεσμικοί τρόποι. Και το κόμμα μας, τόσο με τη δική μου ηγεσία όσο και παλαιότερα, είναι κόμμα ευθύνης» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε ότι ο πρωθυπουργός «δείχνει πως δυστυχώς, βρίσκεται σε μεγάλο αδιέξοδο. Όταν σε αυτό το επίπεδο μιλάς με αυτά τα ανώριμα επιχειρήματα, δείχνεις την προσωπική σου αγωνία. Τον καταλαβαίνω τον κ. Μητσοτάκη. Αγωνιά. Αγωνιά γιατί γνωρίζει ότι πια οι πιθανότητες να μην είναι πρωθυπουργός είναι πολλές.»

Κατέκρινε τόσο τον πρωθυπουργό όσο και τον αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης πως βλέπουν το κράτος ως λάφυρο των ιδίων και της παρέας τους. «Το βαθύ κράτος είναι ένα σύστημα εξουσίας το οποίο παράγει διαφθορά, αναξιοκρατία, αδιαφάνεια, είναι ένα πελατειακό κράτος. Θεωρώ ειρωνεία προς τον ελληνικό λαό να λέει ο κ. Μητσοτάκης ότι μπορεί να το αντιμετωπίσει. Ο κ. Μητσοτάκης είναι το βαθύ κράτος στην Ελλάδα. Ο κ. Μητσοτάκης βλέπει καθημερινά στον καθρέφτη του το βαθύ κράτος της Ελλάδας. Ποιος είναι το βαθύ κράτος; Ό,τι αρνητικό έχει συμβεί στο παρελθόν και οδήγησε την Ελλάδα στη χρεοκοπία, το έχει επαναλάβει και ο ίδιος. Δεν πήρε μια πρωτοβουλία για να αντιμετωπίσει το βαθύ κράτος. Το επέκτεινε και το εργαλειοποίησε όπως και ο κ. Τσίπρας», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο κ. Ανδρουλάκης πρόσθεσε ότι «αυτό θα είναι πολύ θετικό για τη χώρα βλέποντας τα πεπραγμένα του κ. Μητσοτάκη όπως, πιστεύω, θα είναι πολύ θετικό για τη χώρα να μην επιστρέψει ο κ. Τσίπρας και να υπάρχει μία κυβέρνηση που θα δίνει πραγματική προοπτική στον ελληνικό λαό».

Για το μετεκλογικό περιβάλλον, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε πως «οι πρώτες εκλογές θα δείξουν τον δρόμο μίας κυβέρνησης, που θα μπει εμπόδιο στην αλαζονεία, τη φαυλότητα και το πελατειακό κράτος. Στόχος μου είναι να έχουμε ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ, μία ισχυρή δημοκρατική παράταξη, με το πρόγραμμα που έχω παρουσιάσει. Να είναι μία νέα εποχή ... Χρειαζόμαστε ένα νέο πολιτικό ήθος. Οι πολιτικοί να σηκώνουν την ευθύνη. Να έχουμε συνέπεια λόγων και πράξεων. Η κρίση της εμπιστοσύνης του ελληνικού λαού προς τους πολιτικούς είναι τεράστια. Δεν τραβάει άλλο. Ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει» και συμπλήρωσε πως «δεν θα αποφασίσει κανείς στο παρασκήνιο, ούτε πολιτικοί ούτε ολιγάρχες. Ο λαός θα ψηφίσει και, εγώ προσωπικά, με αίσθημα ευθύνης, θα αναλάβω τις πρωτοβουλίες που πρέπει για να έχουμε και σταθερότητα και προοπτική μόνο από την πρώτη Κυριακή. Η πρώτη Κυριακή είναι η ημερομηνία-κλειδί για να πετύχουμε όσα λέω. Εάν μας οδηγήσουν σε αστάθεια, τότε δυστυχώς θα αλλάξει το περιβάλλον των πολιτικών αποφάσεων. Όταν εργαλειοποιείς την αστάθεια, υπονομεύοντας την προοπτική της χώρας, για να εκβιάσεις "ή εγώ ή ο Τσίπρας", εγώ δεν θα γίνω μέρος αυτού του παιχνιδιού. Το θεωρώ καταστροφικό. Είναι εγωιστής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ που λέει "ούτε ο ένας ούτε ο άλλος" αλλά δεν είναι εγωιστές αυτοί που λένε "ή εγώ ή αυτός";», δήλωσε συγκεκριμένα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ .«Αν δεν έχουμε ισχυρό διψήφιο ποσοστό, ο ελληνικός λαός δεν θα μας έχει δώσει την εντολή την οποία ζητώ για να πάμε σε αυτό το στάδιο. Ο λαός αποφασίζει. Δεν μπορεί να σου λέει ο λαός ότι δεν σε θέλει στην κυβέρνηση και εσύ να προσπαθείς να μπεις με το στανιό», υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης κι απέκλεισε τον Γιάνη Βαρουφάκη λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «πρόσωπα τα οποία έπαιζαν με τη δραχμή, δεν νομίζω ότι μπορούν να γίνουν κομμάτι ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου για τη χώρα».

Σε ερώτηση σχετικά με το πρόσωπο για τη θέση του πρωθυπουργού, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής κατηγόρησε το Μέγαρο Μαξίμου πως επιχειρεί να τον ενοχοποιήσει με διαρροές . « Απαντώ σε αυτά τα σενάρια με έναν τρόπο: Πολιτικά πρόσωπα τα οποία θα μπορούν να εκφράσουν το φιλόδοξο αυτό προγραμματικό σχέδιο» τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι η επιλογή των πολιτικών προσώπων θα εξαρτηθεί από τη δύναμη των κομμάτων. «Γι' αυτό ζητώ ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ που θα μπορεί να δώσει στα πρόσωπα των υπουργείων - γιατί δεν είναι μόνο ο πρωθυπουργός, είναι και τα κρίσιμα υπουργεία - να έχουν υψηλή επάρκεια, υψηλή αξιοπιστία, να είναι φορείς της διαφάνειας» ανέφερε.

Οσον αφορά σενάρια αποστασίας βουλευτών, ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε με έμφαση: «Αν ο κ. Μητσοτάκης πέρα από τη μίμηση στις πρακτικές του πατέρα του - με τις γνωστές υποκλοπές της εποχής - τον μιμηθεί και σε άλλα , που η μεταπολίτευση οδήγησε στο χρονοντούλαπο της Ιστορίας, να είναι σίγουρος ότι θα αποτύχει παταγωδώς. Παταγωδώς. Διότι η Ελλάδα είναι στο 2023 και όχι στο 1965».

Για τη τραγωδία των Τεμπών καταλόγισε ευθύνες στους κ. Μητσοτάκη και Τσίπρα, «δεν μπορεί συνεχώς στο δημόσιο να συναντούμε είτε κολλητούς του κ. Μητσοτάκη είτε κολλητούς του κ. Τσίπρα είτε κομματικά ρουσφέτια» είπε, ενώ ανέφερε για τις κινητοποιήσεις . «Τα νέα παιδιά που έμειναν εδώ και φωνάζουν "ως εδώ" και νιώθουν κομμάτι αυτής της τραγωδίας, μιας χώρας που δίνει λίγες ευκαιρίες στους νεότερους, που δεν βλέπουν προοπτική, που δεν συναντούν αξιοκρατία και διαφάνεια, τι ζητούν από εμάς; Έχω χρέος προσωπικά, ως νέος άνθρωπος, αυτό να το πολεμήσω. Να καταφέρω να έρθει στον τόπο μας μια άλλη εποχή πραγματικής αξιοκρατίας», τόνισε.

