Υγεία - Περιβάλλον

Καλλιθέα: “Λουκέτο” στο “Κέντρο Ειδικών θεραπειών” που ακροβατούσε ο 11χρονος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο κέντρο επιβλήθηκε και το ανώτατο προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο. Η ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής.



Σε άμεση σφράγιση και επιβολή του ανώτατου προβλεπόμενου διοικητικού προστίμου, ύψους 60.000 ευρώ, στο «Κέντρο Ειδικών θεραπειών» το οποίο λειτουργεί χωρίς άδεια στην Καλλιθέα, προχώρησε η Περιφέρεια Αττικής. Πρόκειται για το Κέντρο, όπου ένα 11χρονο αγόρι εντοπίστηκε να περπατάει στο περβάζι του τρίτου ορόφου, χωρίς κανείς να το επιτηρεί.

Σύμφωνα με το kallitheaonline.gr, που δημοσίευσε την σχετική φωτογραφία, το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης. Περίοικος φωτογράφισε τον 11χρονο με το κινητό του τηλέφωνο και ενημέρωσε την Αστυνομία.

Άμεση ήταν και η αντίδραση της Αστυνομίας, μετά από την σχετική καταγγελία. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν επί τόπου, συνέλαβαν την 30χρονη υπεύθυνη του Κέντρου, καθώς και δύο εργαζόμενες και έναν εργαζόμενο, για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής:



«Με αφορμή δημοσιεύματα και καταγγελίες που ήρθαν στη δημοσιότητα για τη λειτουργία «Κέντρου Ειδικών Θεραπειών» στην Καλλιθέα, ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης, έδωσε αμελλητί εντολή στον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη Ν. Τομέα Χ. Θεοδωρόπουλο, προκειμένου να διερευνηθεί σε βάθος η υπόθεση.

Αμέσως μετέβησαν στο «Κέντρο» οι αρμόδιοι Κοινωνικοί Λειτουργοί της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Νοτίου Τομέα. Από το πόρισμα των ελέγχων προέκυψε σειρά παρατυπιών, με σημαντικότερη την παραπλάνηση των Αρχών και των πολιτών, καθώς τεχνηέντως η δομή χρησιμοποιεί τον τίτλο «Κέντρο Ειδικών Θεραπειών», ενώ– εν τοις πράγμασι - λειτουργεί ως Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης ΑΜΕΑ, με βασικό στόχο την αποφυγή της διαδικασίας αδειοδότησης και των ελέγχων.

Με βάση το Υπηρεσιακό Σημείωμα και την Έκθεση Αυτοψίας των Κοινωνικών Συμβούλων της Υπηρεσίας, ο Αντιπεριφερειάρχης Ν. Τομέα προχώρησε αυθημερόν στην έκδοση Απόφασης, σύμφωνα με την οποία η δομή σφραγίζεται και επιβάλλεται σε βάρος της το ανώτατο προβλεπόμενο εκ του οικείου νομοθετικού πλαισίου διοικητικό πρόστιμο των 60.000 ευρώ.

Να σημειωθεί ότι οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας, σύμφωνα με την υφιστάμενη Νομοθεσία, δεν έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν και να αδειοδοτούν «Κέντρα Ειδικών Θεραπειών».

Ειδικότερα το από 22/3/2023 Υπηρεσιακό Σημείωμα των Κοινωνικών Συμβούλων της Υπηρεσίας της Περιφέρειας προέκυψε ότι:

Το «Κέντρο Ειδικών Θεραπειών» παρέχει οργανωμένες κοινωνικές υπηρεσίες, χωρίς την προβλεπόμενη νόμιμη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, ότι φιλοξενεί 48 ΑμεΑ με αυτισμό και νοητική υστέρηση ηλικίας από τεσσάρων έως είκοσι ετών και ότι -εν τοις πράγμασι- παρέχει υπηρεσίες ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, άπαντα, δε, τα ανωτέρω κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 2345/95 (ΦΕΚ 213/τ.Α’/12-10-1995) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Επί τη βάσει των ανωτέρω διαπιστώσεων αποφασίστηκε:

A) Η διακοπή λειτουργίας του «Κέντρου Ειδικών Θεραπειών» στο Δήμο Καλλιθέας Αττικής, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 2345/95 (ΦΕΚ 213/τ.Α’/12-10-1995), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και

B) Η επιβολή προστίμου ύψους 60.000 ευρώ, που εισπράττεται κατά τις διατάξεις περί δημοσίων εσόδων».

Ειδήσεις σήμερα:

Προπονητής Ταε Κβον Ντο - Βιασμοί ανηλίκων: Η ύποπτη συμπεριφορά και τα στοιχεία που σοκάρουν

Σεισμός στα Ιωάννινα

Τα ταξί τραβούν “χειρόφρενο” στην Αθήνα