Ο Μητσοτάκης στην Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Ποια θέματα θα βρεθούν στην ατζέντα της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ποια θα είναι η στάση του Πρωθυπουργού.

Με τη θέση ότι πρέπει να ανοίξει ουσιαστική συζήτηση σε επίπεδο ευρωπαίων ηγετών για τους κανόνες οικονομικής διακυβέρνησης, ώστε αυτή η τόσο σημαντική συζήτηση να μην εξαντλείται σε επίπεδο υπουργών Οικονομικών, προσέρχεται στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σήμερα και αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν πως προς την κατεύθυνση αυτή ο πρωθυπουργός θα επιδιώξει συντονισμό με τις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου. Καμιά από τις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου - πολύ περισσότερο η Ελλάδα - δεν βρίσκεται σήμερα εκεί που βρισκόταν κατά την κρίση χρέους και η ύπαρξη αξιόπιστων κανόνων που εγγυώνται την μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική σταθερότητα είναι απαραίτητη για τη δημοσιονομική βιωσιμότητα.

Ωστόσο, αναμένεται να τονίσει ο πρωθυπουργός, οι κανόνες δεν πρέπει να υπονομεύουν τις απαραίτητες επενδύσεις σε μια σειρά από τομείς, συμπεριλαμβανομένης της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης.

Ο κ. Μητσοτάκης θα επισημάνει πως η εμπειρία των ακραίων δημοσιονομικών περιορισμών του παρελθόντος δεν πρέπει να επαναληφθεί, καθώς, εκτός όλων των άλλων, είναι αντιπαραγωγική.

Θα προσθέσει ότι η συζήτηση αυτή πρέπει να γίνει με στοιχεία και οικονομικά δεδομένα και όχι με βάση εσωτερικούς πολιτικούς υπολογισμούς ή στερεότυπα που δεν ανταποκρίνονται στη σημερινή πραγματικότητα.

Ο πρωθυπουργός προσβλέπει στο να αρχίσει αυτή η συζήτηση, ενόψει και του προγραμματισμένου για την Παρασκευή Eurosummit, στο οποίο θα βρίσκεται και η επικεφαλής της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ.

Ως προς το θέμα της μεταρρύθμισης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ο πρωθυπουργός αναμένεται να υπογραμμίσει την ανάγκη επιτάχυνσης των επενδύσεων στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας Βορρά-Νότου και Δυτικών Βαλκανίων - γι΄αυτό το ζήτημα η ελληνική πλευρά έχει καταθέσει σχετική πρόταση στα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Πριν τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ο πρωθυπουργός θα μετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής του ΕΛΚ.

