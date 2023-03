Κόσμος

Τραμπ: Αναβολή στην πιθανή ποινική δίωξη του

Νέα εξέλιξη στο πολιτικό-δικαστικό σίριαλ στη Νέα Υόρκη. Απετράπη το σόου του τέως προέδρου των ΗΠΑ.

Νέα εξέλιξη στο πολιτικό-δικαστικό σίριαλ στη Νέα Υόρκη: η δικαιοσύνη ανέβαλε, πιθανόν ως την επόμενη εβδομάδα, την ενδεχόμενη άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ανέφεραν ΜΜΕ χθες.

Ο 76χρονος δισεκατομμυριούχος ρεπουμπλικάνος, που ονειρεύεται να «ξανακερδίσει» τον Λευκό Οίκο τον Νοέμβριο του 2024, θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις στη δικαιοσύνη της Νέας Υόρκης για την υπόθεση της καταβολής 130.000 δολαρίων, λίγο καιρό πριν από την εκλογική του νίκη τον Νοέμβριο του 2016, σε μια πορνοστάρ, τη Στόρμι Ντάνιελς, προκειμένου όπως πιστεύεται να εξασφαλιστεί η σιωπή της για τις συνευρέσεις τους.

Έπειτα από πολυετή έρευνα της εισαγγελίας του Μανχάταν, ο εισαγγελέας Άλβιν Μπραγκ, δημοκρατικός αιρετός, έμοιαζε από την περασμένη εβδομάδα να ετοιμάζεται να ασκήσει ποινική δίωξη —που θα ήταν, σε κάθε περίπτωση, ιστορική— σε βάρος του 45ου προέδρου των ΗΠΑ (2017-2021).

Ο Ντόναλντ Τραμπ, από την κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο (Φλόριντα), προκάλεσε το Σάββατο νέα μιντιακή και πολιτική θύελλα, καταγγέλλοντας με κεφαλαία γράμματα μέσω του λογαριασμού του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης που έχει δημιουργήσει, τον Truth Social, πως θα του ασκείτο δίωξη και θα «συλλαμβανόταν» προχθές Τρίτη.

Ο εισαγγελέας Μπραγκ έκτοτε παραμένει σιωπηλός. Αυτό που προεξοφλούσε ο πρώην αρχηγός του κράτους δεν συνέβη.

Ακύρωση συνεδρίασης του σώματος ενόρκων

Το πρωί χθες Τετάρτη, αμερικανικά ΜΜΕ, που πολιορκούν το δικαστικό μέγαρο του Μανχάταν, μετέδιδαν το σενάριο πως το σώμα ενόρκων, πολιτών που συνεργάζονται με τον εισαγγελέα Μπραγκ, επρόκειτο να ψηφίσει για την άσκηση δίωξης εντός της ημέρας. Όμως η εφημερίδα New York Times και ο ιστότοπος Insider, που επικαλέστηκαν δικαστικές πηγές, ανέφεραν πως η συνεδρίαση του σώματος ενόρκων χθες Τετάρτη ακυρώθηκε.

Ο Insider εκτίμησε πως η ψηφοφορία δεν θα διεξαχθεί εντός της εβδομάδας, μεταδίδοντας πως το σώμα των ενόρκων δεν αναμένεται να συνεδριάσει ούτε σήμερα. Γενικά, το σώμα συνεδρίαζε τελευταία Δευτέρες, Τετάρτες και Πέμπτες. Ερωτηθείς σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, μια εκπρόσωπος της εισαγγελίας αρνήθηκε να «επιβεβαιώσει ή να σχολιάσει ζητήματα που άπτονται του σώματος των ενόρκων».

Ως εκ της νομοθεσίας, οι εργασίες αυτών των σωμάτων είναι μυστικές.

Ακόμα κι αν του ασκηθεί ποινική δίωξη, ο κ. Τραμπ δεν θα «συλληφθεί», τουλάχιστον άμεσα. Θα χρειαστεί να περάσουν ημέρες προτού εμφανιστεί ενώπιον του δικαστηρίου του Μανχάταν. Σε αυτή την περίπτωση, αφού «παραδοθεί» οικειοθελώς στη δικαιοσύνη, θα ακούσει τις κατηγορίες και κατόπιν, συμβολικά, θα τεθεί για μερικά λεπτά σε κατάσταση σύλληψης.

Κατόπιν ο πρώην πρόεδρος, που γενικά ανακάτεψε την ισορροπία των εξουσιών στις ΗΠΑ από το 2016, θα φωτογραφηθεί, θα ληφθούν τα δακτυλικά του αποτυπώματα και μπορεί ακόμη και να του περαστούν χειροπέδες για λίγη ώρα.

Εν αναμονή, η Νέα Υόρκη προετοιμάζεται. Ψύχραιμα. Αυτοί με τις χειροπέδες, μέλη της αστυνομικής διεύθυνσης της Νέας Υόρκης (NYPD), εγκατέστησαν την Τρίτη μεταλλικές μπαριέρες μπροστά στο δικαστικό μέγαρο και στον Trump Tower, στο Μανχάταν. Και, για να προληφθεί το ενδεχόμενο επεισοδίων σε μια πόλη με βίαιη ιστορία, η NYPD έκανε σαφές πως «η παρουσία ένστολων αστυνομικών θα αυξηθεί» και στις πέντε συνοικίες της αμερικανικής μεγαλούπολης, παρότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή «καμία αξιόπιστη απειλή».

«Κανένα ποινικό αδίκημα»

Ο κ. Τραμπ, σε βάρος του οποίου συνεχίζονται διάφορες έρευνες της δικαιοσύνης, διατείνεται πως δεν διέπραξε «κανένα ποινικό αδίκημα» και μιλά για νιοστή φορά περί «κυνηγιού μαγισσών» από τους δημοκρατικούς αντιπάλους του.

Η υπόθεση της Στόρμι Ντάνιελς, το πραγματικό όνομα της οποίας είναι Στέφανι Κλίφορντ, έχει περιπλοκότητες. Η δικαιοσύνη της Νέας Υόρκης καλείται να κρίνει αν ο κ. Τραμπ έκανε ψευδείς δηλώσεις (πλημμέλημα) κι αν παραβίασε τη νομοθεσία για τη χρηματοδότηση προεκλογικών εκστρατειών (κακούργημα) καταβάλλοντας τα χρήματα στην κυρία Κλίφορντ λίγο πριν από τη διεξαγωγή των προεδρικών εκλογών του 2016, όταν κέρδισε ο ρεπουμπλικάνος.

Ώστε να μην προχωρήσει σε αποκαλύψεις σχετικά με εξωσυζυγική σχέση που φέρεται να είχε μαζί της δέκα χρόνια νωρίτερα, σύμφωνα με την εισαγγελία. Η έρευνα για την υπόθεση φαινόταν να επιταχύνεται την περασμένη εβδομάδα.

Ο Μάικλ Κόεν, ο πρώην προσωπικός δικηγόρος —πλέον εχθρός— του Ντόναλντ Τραμπ, που διεκπεραίωσε την πληρωμή στην κυρία Κλίφορντ, κατέθεσε ενώπιον του σώματος ενόρκων. Η ηθοποιός συνεργάζεται με την εισαγγελία και με τους ενόρκους .

Ο κ. Τραμπ έχει κληθεί να καταθέσει με τη σειρά του ενώπιον του σώματος, κατά τις εφημερίδες New York Times και Washington Post. Το Σάββατο, παρότρυνε τους οπαδούς του να «διαδηλώσουν» και τους κάλεσε στο ραντεβού των προεδρικών εκλογών της 5ης Νοεμβρίου 2024 όταν αναμένει να «ξανακερδίσει» τον Λευκό Οίκο. Μέχρι τώρα, στο δικαστικό μέγαρο, στον Trump Tower και στο Παλμ Μπιτς δεν συγκεντρώθηκαν παρά μερικές δεκάδες άνθρωποι.

Μολαταύτα, η ανησυχία των αμερικανικών αρχών είναι πως θα δουν να επαναλαμβάνονται τα επεισόδια της 6ης Ιανουαρίου 2021 στο ομοσπονδιακό Καπιτώλιο, αφού ο κ. Τραμπ, ο ηττημένος των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου του 2020, κάλεσε τους υποστηρικτές του να διαδηλώσουν και να αμφισβητήσουν το αποτέλεσμα. Ως ακόμα και σήμερα, ο Ντόναλντ Τραμπ διατείνεται πως του «έκλεψε» τη νίκη ο δημοκρατικός διάδοχός του Τζο Μπάιντεν, παρότι δεν υπάρχει κανένα πειστήριο πως διαπράχθηκε νοθεία.

