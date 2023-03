Κοινωνία

Μενίδι: έκρηξη σε αυλή σπιτιού

Αναστάτωση προκλήθηκε στο Μενίδι μετά από έκρηξη σε αυλή σπιτιού.

Πανικός, προκληθηκε σε γειτονια στο Μενίδι, όταν σημειώθηκε έκρηξη σε αυλή σπιτιού.

Πιο συγκεκριμένα, άγνωστοι δράστες τοποθέτησαν τα ξημερώματα της Πέμπτης, εμπρηστικό μηχανισμό στην αυλή ενός σπιτιού στο Μενίδι ο οποίος εξερράγη γύρω στις 5 το πρωί, σκορπώντας τον τρόμο στη γειτονιά.

Ο μηχανισμός εξερράγη και προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές στο σημείο αλλά και σε δύο σταθμευμένα οχήματα.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών προκειμένου να εντοπίσουν υπολείμματα του μηχανισμού.

