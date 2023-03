Πολιτισμός

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Βανδαλισμοί σε γλυπτά και τοίχους (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προβληματισμό και θλίψη προκαλούν οι εικόνες που έρχονται στη δημοσιότητα από το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο.



Θλιβερές εικόνες από φθορές και βανδαλισμούς στους χώρους του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, έφερε στο φως της δημοσιότητας ο Μεγακλής Ρογκάκος.

Στις φωτογραφίες που ανάρτησε στο Facebook ο ιστορικός Τέχνης και επιμελητής εκθέσεων, φαίνονται συνθήματα γραμμένα με σπρέϊ πάνω σε γλυπτά ή σε τοίχους, ζημιές και γκράφιτι.

Οι εικόνες δεν είναι γνωστό πότε τραβήχτηκαν, αλλά δημοσιεύτηκαν την Τρίτη στο προφίλ του κ. Ρογκάκου.

Το ΕΜΠ ιδρύθηκε το 1837 και είναι το παλαιότερο τεχνολογικό ίδρυμα της Ελλάδας, συνεισφέροντας σημαντικά στην επιστημονική, τεχνική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Ειδήσεις σήμερα:

Υπόθεση μαστροπείας 14χρονης - Δημογλίδου: Έρευνα για το πόσοι και ποιοι έχουν συναντήσει την ανήλικη

Προπονητής Ταε Κβον Ντο - Βιασμοί ανηλίκων: Η ύποπτη συμπεριφορά και τα στοιχεία που σοκάρουν

Μενέντεζ: Η Τουρκία δεν αξίζει να αγοράσει τα F-16