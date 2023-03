Κοινωνία

“Το Πρωινό”: Φαντάροι ταξιδεύουν..."με δική τους ευθύνη" στα C-130 του στρατού (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν καμία αξίωση από το Ελληνικό Δημόσιο σε περίπτωση ατυχήματος ή δυστυχήμετος με C-130 υπογράφουν όσοι στρατιωτικοί ταξιδεύουν με το αεροσκάφος της ΠΑ.

Μία αποκάλυψη έκανε η εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1 το πρωί της Πέμπτης, καθώς σύμφωνα με έγγραφο, οι στρατιωτικοί που ταξιδεύουν με C130, υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση, ότι ταξιδεύουν με δική τους ευθύνη.

Αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας, επεσήμανε ότι σε κάθε ευνομούμενο κράτος, όταν πάει κάποιος να υπηρετήσει στον στρατό, σε περίοδο είρήνης, ο,τι και αν του συμβεί το κράτος αναλαμβάνει όλη την ευθύνη. Κάτι που όπως τονίζει, σύμφωνα με έγγραφο που δημοσιεύεται, δεν ισχύει στην Ελλάδα.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, τόσο οι φαντάρει όσο και οι συγγενείς τους που χρησιμοποοιούν αεροσκάφος C-130 του στρατού για να ταξιδέψουν, υπογράφουν μια υπεέυθυνη δήλωση πως η πιθανή απώλεια της ζωής τους είναι ατομική ευθύνη.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το έγγραφο, "με την παρούσα μου δηλώνω υπεύθυνα ότι παραιτούμαι από κάθε αξίωσή μου κατά του Ελληνικού Δημοσίου, ή εκπροσώπων του, ή των Αρμόδιων οργάνων της Πολεμικής Αεροπορίας, για κάθε ατύχημα ή δυστύχημα που θα μπορούσε να συμβεί κατά τις μετακινήσεις μου (ή μελών της οικογένειάς μου) με Α/Φ της Πολεμικής Αεροπορίας, οι οποίες μνημονεύονται στην παρούσα αίτησή μου."

Ειδήσεις σήμερα:

Σκρέκας: Μειωμένοι λογαριασμοί ρεύματος τον Απρίλιο - Το νερό δεν ιδιωτικοποιείται (βίντεο)

Υπόθεση μαστροπείας 14χρονης - Δημογλίδου: Έρευνα για το πόσοι και ποιοι έχουν συναντήσει την ανήλικη

Προπονητής Ταε Κβον Ντο - Βιασμοί ανηλίκων: Η ύποπτη συμπεριφορά και τα στοιχεία που σοκάρουν