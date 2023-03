Κόσμος

TF-X: Η Τουρκία παρουσίασε το νέο της μαχητικό αεροσκάφος (βίντεο)

Ο πρόεδρος της Αμυντικής Βιομηχανίας της Τουρκίας μοιράστηκε τις πρώτες εικόνες του εθνικού μαχητικού της Τουρκίας. Τι δήλωσε στρατιωτικός αναλυτής.



Ο πρόεδρος της Αμυντικής Βιομηχανίας της Τουρκίας, Ισμαήλ Ντεμίρ, μοιράστηκε τις πρώτες εικόνες του εθνικού μαχητικού της Τουρκίας, το «TF-X», το οποίο βγήκε από το υπόστεγο.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, το γεγονός παρακολούθησε ζωντανά κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του σε NTV και STAR ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν.

«Το έθνος μας περιμένει με ενθουσιασμό, ο κόσμος περιμένει με περιέργεια, ο πρόεδρός μας κ. @RTErdogan παρακολούθησε ζωντανά για πρώτη φορά, τις πρώτες εικόνες του εθνικού μας μαχητικού αεροσκάφους! Χάρη στο μόχθο των μηχανικών μας, αυτή η τιμή ανήκει σε όλους μας. Καλορίζικο!», έγραψε στο twitter o Ισμαήλ Ντεμίρ.

Milletimizin heyecanla, dunyan?n merakla bekledigi, Cumhurbaskan?m?z Sn. @RTErdogan’?n canl? yay?nda ilk kez izlettigi beka projemiz Milli Muharip Ucak’?m?z?n ilk goruntuleri!



Muhendislerimizin emegine sagl?k.



Bu gurur hepimizin.



Hay?rl? olsun!@TUSAS_TR pic.twitter.com/OG8fMOtr5K — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) March 22, 2023

Ο στρατιωτικός αναλυτής, Μετέ Γιαράρ, σε δηλώσεις του στο CNN Turk ανέφερε ότι πρόκειται για «ένα αεροσκάφος μεταξύ του F-22 και του F-35. Αυτό το αεροσκάφος είναι ανώτερο του F-35. Κατασκευάζουμε αεροσκάφη 5ης γενιάς για πρώτη φορά στην ιστορία μας. Είναι πραγματικά τόσο δύσκολο. Λένε ότι δεν μπορείς να το βγάλεις πριν το 2028, αλλά θα πετάξει το 2023».





