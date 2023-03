Κοινωνία

“Μαρία Τσάλλα”: Η Ρωσίδα κατάσκοπος στη Ναύπακτο - Τι εξετάζει η ΕΥΠ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι μυστικές υπηρεσίες της Ελλάδας περνούν από «ακτινογραφία» όλα τα δρομολόγιά της στο εξωτερικό αλλά και σε πολλές πόλεις της χώρας.



Η Ρωσίδα κατάσκοπος, «Μαρία Τσάλλα», φαίνεται να επισκέφθηκε τη Ναύπακτο το καλοκαίρι, πιθανότατα τις ημέρες που είχε ταξιδέψει στην ιδιαίτερη πατρίδα του ο Ελληνοαμερικανός πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Τζορτζ Τσούνης.

Οι μυστικές υπηρεσίες της Ελλάδας περνούν, πλέον, από «ακτινογραφία» όλα τα δρομολόγιά της στο εξωτερικό (Ιταλία, Γαλλία, Μεξικό, Κροατία, Σερβία, Μαυροβούνιο, Βουλγαρία, Ρουμανία), αλλά και σε πολλές πόλεις της χώρας, αφού κάποια απ’ αυτά αναρτήθηκαν, μάλιστα, από την ίδια στο διαδίκτυο, αν κι έκανε αρκετά άλλα με άκρα μυστικότητα!

Ασφαλώς, ιδιαίτερη σημασία έχουν οι κατά καιρούς επισκέψεις της σε Χανιά, Αλεξανδρούπολη και Λάρισα, όπου είναι έντονο το αμερικανικό στοιχείο λόγω των βάσεων και της μεταφοράς πολεμικού υλικού στην Ουκρανία.

Η επίσκεψη της «Μαρίας Τσάλλα» στη Ναύπακτο έχει τύχει εξονυχιστικών ερευνών, καθώς η παρουσία και διαμονή της εκεί ενδεχομένως να σχετίζεται με τις κινήσεις και συνήθειες του ναυπάκτιου πρέσβη των ΗΠΑ, τις οποίες εξετάζεται αν παρακολουθούσε η Ρωσίδα κατάσκοπος. Ταυτόχρονα, οι μυστικές υπηρεσίες διερευνούν το ενδεχόμενο κι άλλων ταξιδιών της στην περιοχή, φθάνοντας μέχρι και τον Πλάτανο Ναυπακτίας, το χωριό του Τζορτζ Τσούνη.

Στέλεχος της ΕΥΠ, παρά τις επίμονες ερωτήσεις της «Πελοποννήσου», αρνήθηκε να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει το αν η κατάσκοπος επισκέφθηκε περισσότερες της μιάς φορές τη Ναύπακτο κι αν επρόκειτο περί μονοήμερης (ων) επίσκεψης (εων) ή διέμεινε σε ξενοδοχείο της περιοχής.

Σε κάθε περίπτωση το ένα, τουλάχιστον, επιβεβαιωμένο ταξίδι της στην Ναύπακτο είναι ψηλά στην ατζέντα του ερευνητικού έργου της ΕΥΠ σε άμεση συνεργασία με την Αμερικανική Πρεσβεία.

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό”: Φαντάροι ταξιδεύουν..."με δική τους ευθύνη" στα C-130 του στρατού (βίντεο)

Προπονητής Ταε Κβον Ντο - βιασμοί ανηλίκων: Συνθήματα οργής στην σχολή του 44χρονου (εικόνες)

Υπόθεση μαστροπείας 14χρονης - Δημογλίδου: Έρευνα για το πόσοι και ποιοι έχουν συναντήσει την ανήλικη