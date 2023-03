Κόσμος

Τουρκία: Νέος σεισμός 5,3 Ρίχτερ

Στον "ρυθμό" των Ρίχτερ εξακολουθεί να κινείται η Τουρκία. Νέες δονήσεις προκάλεσαν αναστάτωση.



Σεισμός 5,3 Ρίχτερ σημειώθηκε στο Καχραμανμαράς στην Τουρκία.

Το AFAD ανέφερε ότι ένας σεισμός μεγέθους 5,3 βαθμών σημειώθηκε στις 12:19, με επίκεντρο την περιοχή Γκοκσούν του Καχραμανμαράς.

Το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 7χλμ, ενώ η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή και στις γύρω περιοχές.

Ακολούθησε και δεύτερος σεισμός 4 Ρίχτερ στην περιοχή στις 12:23.

