25η Μαρτίου - Σακελλαροπούλου: Το μήνυμα της ΠτΔ στον απόδημο ελληνισμό

Το μήνυμα της Κατερίνας Σακελλαροπούλου προς τον απόδημο ελληνισμό, με την ευκαιρία της εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου.



«Γιορτάζουμε την επέτειο της ένδοξης Επανάστασης του 1821, έχοντας πάντα ως πυξίδα τις αξίες των προγόνων μας», τονίζει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου στο μήνυμά της προς τον απόδημο ελληνισμό, με την ευκαιρία της εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου.

Όπως αναφέρει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, «η πνευματική ανάταση με την οποία αγωνίστηκαν "υπέρ Πίστεως και Πατρίδος", η αυταπάρνηση και η ανιδιοτέλεια με την οποία υπερασπίστηκαν το ιδεώδες της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας, υπήρξε πάντοτε οδηγός για μια εθνική πορεία αντάξιά τους».

Παράλληλα, επισημαίνει ότι «ποτέ δεν κόπηκε ο δεσμός των Ελλήνων της διασποράς με τον τόπο της καταγωγής τους, ποτέ δεν έπαψαν οι δυνάμεις του απανταχού ελληνισμού να στηρίζουν το νεοσύστατο ελληνικό κράτος, με τη μορφή είτε της ευεργεσίας προς το έθνος, είτε της συνδρομής στην προώθηση των ελληνικών και διεθνών δικαίων».

Σημειώνει, επίσης, ότι «η χώρα μας θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει με αποφασιστικότητα τις προκλήσεις στο ευμετάβλητο παγκόσμιο περιβάλλον και να υπερασπίζεται την εθνική της κυριαρχία και ανεξαρτησία, με γνώμονα το δίκαιο και στόχο την ειρηνική συνύπαρξη και την ευημερία».

Ακολουθεί το μήνυμα της κ. Σακελλαροπούλου προς τον απόδημο ελληνισμό:

«Αγαπητοί μου συμπατριώτες,

Ελληνίδες και Έλληνες του εξωτερικού,

Απευθύνομαι σήμερα σε σας, τους απόδημους αδελφούς μας, κάτω από τη βαριά σκιά της πρόσφατης σιδηροδρομικής τραγωδίας που στέρησε αδόκητα τη ζωή από τόσους συμπολίτες μας - νέους ανθρώπους στην πλειονότητά τους, γεμάτους όνειρα και όρεξη για δημιουργία - βυθίζοντας στο πένθος τους οικείους τους και συγκλονίζοντας την ελληνική κοινωνία.

Γιορτάζουμε την επέτειο της ένδοξης Επανάστασης του 1821, έχοντας πάντα ως πυξίδα τις αξίες των προγόνων μας. Η πνευματική ανάταση με την οποία αγωνίστηκαν "υπέρ Πίστεως και Πατρίδος", η αυταπάρνηση και η ανιδιοτέλεια με την οποία υπερασπίστηκαν το ιδεώδες της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας, υπήρξε πάντοτε οδηγός για μια εθνική πορεία αντάξιά τους.

Η ιδέα της Επανάστασης, ωστόσο, δεν γεννήθηκε μέσα στα στενά όρια της τότε τουρκοκρατούμενης Ελλάδας. Οι ελληνικές παροικίες στην Οδησσό, την Πίζα, το Λιβόρνο, τη Βιέννη, το Παρίσι, το Βουκουρέστι, το Ιάσιο, την Τεργέστη, τη Βενετία και αλλού καλλιέργησαν τις ιδέες του διαφωτισμού, πρωτοστάτησαν στην πνευματική αφύπνιση του γένους, προετοίμασαν ιδεολογικά και πρακτικά την Επανάσταση. Ρήγας Φεραίος, Ξάνθος, Σκουφάς, Τσακάλωφ, Υψηλάντης, Καποδίστριας μεταλαμπάδευσαν τη φλόγα του οράματός τους σε όλους τους Έλληνες, υπόδουλους και μη. Ενίσχυσαν τον αγώνα με κάθε τρόπο, επηρέασαν προς όφελος της Ελλάδας την πολιτική των χωρών όπου διαβιούσαν, μετέστρεψαν το κοινωνικό κλίμα υπέρ του αγωνιζόμενου λαού μας και συνέβαλαν τα μέγιστα στην άνθιση του φιλελληνισμού. Και ήταν μεγάλος ο αριθμός των Ελλήνων της διασποράς που πολέμησαν και έδωσαν τη ζωή τους για την ανεξαρτησία μας, μαχόμενοι στο πλευρό των αδελφών τους.

Ποτέ δεν κόπηκε ο δεσμός των Ελλήνων της διασποράς με τον τόπο της καταγωγής τους, ποτέ δεν έπαψαν οι δυνάμεις του απανταχού ελληνισμού να στηρίζουν το νεοσύστατο ελληνικό κράτος, με τη μορφή είτε της ευεργεσίας προς το έθνος, είτε της συνδρομής στην προώθηση των ελληνικών και διεθνών δικαίων. Η χώρα μας θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει με αποφασιστικότητα τις προκλήσεις στο ευμετάβλητο παγκόσμιο περιβάλλον και να υπερασπίζεται την εθνική της κυριαρχία και ανεξαρτησία, με γνώμονα το δίκαιο και στόχο την ειρηνική συνύπαρξη και την ευημερία.

Αγαπητοί μου συμπατριώτες,

Μοχθώντας στους ξένους τόπους, κατακτώντας αναγνώριση και κύρος στα πεδία της επιστήμης, της τέχνης και των επιχειρήσεων, λειτουργείτε ως πρεσβευτές της πατρίδας μας, διαδίδοντας τη γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό. Με την ευκαιρία της εθνικής μας επετείου και της εορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, εύχομαι σε όλους σας, απανταχού στον κόσμο, υγεία και πρόοδο.

Χρόνια Πολλά!».

