Κούγιας κατά Πλεύρη για τη νομική προστασία στους γιατρούς του Καραμανδανείου

Απάντηση για την παρέμβαση του υπουργού Υγείας σχετικά με τη νομική προστασία στους γιατρούς του Καραμανδανείου έδωσε ο συνήγορος της Ρούλας Πισπιρίγκου.



Ανακοίνωση εξέδωσε ο δικηγόρος της Ρούλας Πισπιρίγκου Αλέξης Κούγιας κατά του υπουργού Υγείας Θάνου Πλεύρη, σχετικά με τις δηλώσεις του τελευταίου για την υπόθεση του θανάτου των τριών παιδιών στην Πάτρα.

Στην ανακοίνωσή του ο Αλέξης Κούγιας καταφέρεται κατά του Θάνου Πλεύρη, επειδή ο υπουργός Υγείας είχε δηλώσει πως θα παρέχει στήριξη στους γιατρούς του Καραμανδάνειου Νοσοκομείου (όπου νοσηλευόταν η Τζωρτζίνα), οι οποίοι έχουν μηνυθεί από τον κ. Κούγια.

Η ανακοίνωση του Αλέξη Κούγια

"Αντιλαμβάνομαι ότι είναι προεκλογική περίοδος και ότι δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια, το επίπεδο των πολιτικών μας έχει πέσει πολύ χαμηλά.

Πληροφορήθηκα από τους συνεργάτες μου, ότι ο Υπουργός Υγείας, Πλεύρης, υποσχέθηκε την παροχή νομικής υποστηρίξεως στους γιατρούς του Καραμανδανείου Νοσοκομείου της Πάτρας, οι οποίοι δυστυχώς με καθυστέρηση, λόγω της απουσίας νομικής υποστηρίξεώς της προηγουμένως, έχουν μηνυθεί από την κα Σ.Π. για τη διάπραξη από αυτούς του αδικήματος της ψευδούς καταθέσεως για όλα τα ψέματα, τα οποία συντονισμένα καταθέτουν στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών προκειμένου να αποφύγουν τις ευθύνες τους για τα χοντρά ιατρικά λάθη και τις παραλείψεις τους, κατά τη νοσηλεία της αείμνηστης Τζωρτζίνας στο συγκεκριμένο νοσοκομείο, αφού έχει αποδειχτεί ότι, αντί να αντιμετωπίσουν το σοβαρότατο καρδιολογικό πρόβλημα από το οποίο τελικώς υπέστη ανακοπή καρδιάς και ακολούθως τετραπληγία το δυστυχισμένο κορίτσι και να καλέσουν επειγόντως παιδοκαρδιολόγο, προτίμησαν να αφήσουν την ευθύνη του παιδιού σε ειδικευόμενους γιατρούς, απολαμβάνοντας ένα ξεκούραστο τριήμερο και ενώ όλες οι ενδείξεις έδειχναν ότι επίκειται καρδιακό επεισόδιο, του έκαναν θεραπεία για γαστρεντερίτιδα και βρογχοπνευμονία με αποτέλεσμα το παιδί να υποστεί έμφραγμα του μυοκαρδίου – ανακοπή και τελικώς τετραπληγία.

Από πότε ο Υπουργός Υγείας για γιατρούς που υπηρετούν σε ένα δημόσιο νοσοκομείο και χωρίς ο ίδιος να είναι στο Δικαστήριο για να αντιληφθεί τι συμβαίνει εκεί, για γιατρούς που ψευδορκούν και για γιατρούς που διαπράττουν χοντρά ιατρικά λάθη, τους υπόσχεται ότι θα τους εξασφαλίσει υπεράσπιση;"

