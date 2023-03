Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: ο Δίας και οι προβλέψεις της Πέμπτης (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Λίτσα Πατέρα, αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1.

“Σήμερα έχουμε πολλά καινούργια πράγματα να πούμε. Το καλό είναι ότι ο Δίας παραμένει στον Κριό και θέλουμε να βγούμε, να διασκεδάσουμε” είπε η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό», την Πέμπτη.

"Ένα κορυφαίο γεγονός θα συμβεί καθώς ο Πλούτωνας κάνει την είσοδό του στον Υδροχόο. Κάθε τι καινούργιο, δεν θα έρθει από την μία στιγμή στην άλλη και θα κυριαρχήσει το νέο" είπε η αστρολόγος.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Μαρία Κορινθίου, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





