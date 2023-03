Οικονομία

Μετρό: στάση εργασίας την Παρασκευή

Ποιες ώρες θα "τραβήξει χειρόφρενο" το Μετρό την Παρασκευή. Η ανακοίνωση του ΣΕΛΜΑ.

Xωρίς μετρό θα μείνει η Αθήνα αύριο βράδυ (Παρασκευή) από τις 21:00 έως τη λήξη της κυκλοφορίας, λόγω προειδοποιητικής στάσης εργασίας που εξήγγειλε το Σωματείο Εργαζομένων Λειτουργίας Μετρό Αττικής (ΣΕΛΜΑ).

Σύμφωνα με τους εργαζόμενους τα προβλήματα που λιμνάζουν, δυσχεραίνουν την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου των Σταθερών Συγκοινωνιών (ΣΤΑΣΥ), την εξυπηρέτηση του 1,5 εκατομμύριου επιβατών καθημερινά και κάνουν τους εργαζόμενους να δίνουν καθημερινά άνισο αγώνα με τις αντιξοότητες.

Τα θέματα που θέτει το ΣΕΛΜΑ είναι:

-Έλλειψη οδηγών, τεχνικών, σταθμαρχών και εξειδικευμένου σιδηροδρομικού προσωπικού.

- Έλλειψη συρμών και ανταλλακτικών των τρένων και των σιδηροδρομικών υποδομών.

- Μη τήρηση των συμφωνηθέντων.

- Επικαιροποίηση και αναθεώρηση διαδικασιών, για εργασίες σε συρμούς και για εργασίες στο δίκτυο, με μόνιμο τακτικό προσωπικό της ΣΤΑΣΥ, χωρίς τα επαγγελματικά ρίσκα που επιβάλουν οι εργολάβοι για αύξηση των κερδών τους.

«Για όλα τα παραπάνω το σωματείο προκηρύσσει για αύριο Παρασκευή 24/3/22 προειδοποιητική στάση εργασίας από ώρες 21:00 έως λήξη της κυκλοφορίας» σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση.

