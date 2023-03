Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη: νέες καταθέσεις για το δυστύχημα

Την πόρτα του ανακριτή πέρασαν οι τρεις πρόεδροι ενώσεων εργαζομένων σε ΟΣΕ και Hellenic Train.

Τρία πρόσωπα πέρασαν πριν από λίγο την πόρτα του εφέτη ανακριτή Λάρισας προκειμένου να καταθέσουν στοιχεία για την υπόθεση του δυστυχήματος στα Τέμπη. Πρόκειται για τον πρόεδρο του σωματείου μηχανοδηγών ΟΣΕ Κώστα Δεληγούνια, τον πρόεδρο του επιχειρησιακού σωματείου εργαζομένων της Hellenic Train Νίκο Λάζου, και τον πρόεδρο της πανελλήνιας ομοσπονδίας σιδηροδρομικών Γιάννη Ντίτσα.

Ο καθένας από την μεριά του κατέθεσε στοιχεία, έγγραφα και ανακοινώσεις των σωματείων που αφορούσαν καταγγελίες και άλλα αιτήματα των εργαζομένων για διάφορα προβλήματα που υπήρχαν κατά καιρούς στον ΟΣΕ.

Στόχος του ανακριτή, ο οποίος συνεχίζει την διαδικασία της έρευνας, είναι να συγκεντρώσει επιπλέον στοιχεία που θα ρίξουν φως στην υπόθεση της τραγωδίας στα Τέμπη, να κατανοηθούν τα αίτια του δυστυχήματος και να αποκαλυφθούν οι ευθύνες.

