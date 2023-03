Life

“DRAGONS’ DEN” την Παρασκευή με νέες επενδύσεις πολλών χιλιάδων ευρώ (εικόνες)

Το νέο επεισόδιο του “DRAGONS’ DEN” έρχεται με παρουσιάσεις πρωτότυπων επιχειρηματικών ιδεών και καινούριες συμφωνίες.

Το 8ο επεισόδιο του «DRAGONS’ DEN GREECE» έρχεται αύριο, Παρασκευή, στις 21:45 στον ΑΝΤ1 με νέες επιχειρηματικές ιδέες και επενδύσεις πολλών χιλιάδων ευρώ. Οι Έλληνες DRAGONS έχουν μέχρι στιγμής επενδύσει συνολικά προσωπικά κεφάλαια ύψους 865.000€

Στο «DRAGONS’ DEN GREECE» επιχειρηματίες όλων των ηλικιών με καινοτόμες ιδέες και φιλόδοξα επιχειρηματικά πλάνα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις ιδέες και τις επιχειρήσεις τους στους Έλληνες DRAGONS και να κλείσουν τη συμφωνία της ζωής τους ενώ οι δηλώσεις συμμετοχής για τον 2ο κύκλο του επιτυχημένου show επενδύσεων έχουν ήδη ξεκινήσει.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΟ 8Ο ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΤΟΥ «DRAGONS’ DEN GREECE»

Ένας πατέρας μαζί με τον γιο του, έχοντας την ανάγκη να λύσουν ένα προσωπικό τους πρόβλημα, έφτιαξαν ένα προϊόν που φιλοδοξούν να βάλουν σε κάθε σπίτι και ξενοδοχείο.

Μία γυναίκα από την Καλιφόρνια ερωτεύτηκε την Ελλάδα και αποφάσισε να μείνει εδώ για πάντα. Για το «DRAGONS’ DEN GREECE» ταξίδεψε από τη Τζια με την ελπίδα να «γλυκάνει» τους DRAGONS με ένα καινοτόμο προϊόν που παράγει με τη βοήθεια των ντόπιων.

Δύο επιχειρηματίες θέλουν να εξελίξουν μία από τις πιο αγαπημένες συνήθειες του Έλληνα. Θα υπάρξει μια βελούδινη συνεργασία;

Τρεις 20χρονοι συνεργάτες και φίλοι με αγάπη για την τεχνολογία, έρχονται στο «DRAGONS’ DEN GREECE» για να παρουσιάσουν με ωριμότητα το «δημιούργημά» τους. Θα καταφέρουν να πάρουν επένδυση από τους DRAGONS;

Μια επιχειρηματίας θα προσπαθήσει να αποδείξει ότι η αισθητική των προϊόντων της και οι πωλήσεις της τα κάνουν να διαφέρουν από αντίστοιχα προϊόντα της αγοράς. Θα καταφέρει να πείσει τους Έλληνες επενδυτές;

Ένα προϊόν που δημιουργήθηκε για να λύνει τα χέρια των χρηστών του, θα προβληματίσει τους DRAGONS. Θα καταφέρει να τους πείσει να επενδύσουν;

Μια φιλόδοξη επιχειρηματίας αναζητά τον DRAGON που θα μοιράζεται το όραμα και τις αξίες της ώστε μαζί να αλλάξουν τον τρόπο που σκέφτονται οι γυναίκες.

Πόσοι από τους επιχειρηματίες θα φύγουν με επενδύσεις και στρατηγικές συμφωνίες, και πόσοι θα αποχωρήσουν προβληματισμένοι για το μέλλον της εταιρείας τους;



Ο Χάρης Βαφειάς - Πλοιοκτήτης, ο Λέων Γιοχάη – Tech Eπενδυτής, ο Πολ Ευμορφίδης- Ιδρυτής της COCO-MAT, η Λιλή Περγαντά – Ιδρύτρια & Πρόεδρος της Power Health και η Μαρία Χατζηστεφανή, Ιδρύτρια & Πρόεδρος της Rodial Group είναι οι 5 Έλληνες επενδυτές, οι οποίοι συνιστούν την ομάδα των DRAGONS και στηρίζουν με τις επενδύσεις τους, τους Έλληνες επιχειρηματίες δίνοντάς τους την ευκαιρία να εξελιχθούν, να διευρύνουν τους ορίζοντές τους, να προβληθούν και να επιτύχουν τους στόχους τους.

Το πολυβραβευμένο show επιχειρηματικότητας παρουσιάζει ο Σάκης Τανιμανίδης.

Δείτε το trailer:





Δείτε ξανά το 7ο επεισόδιο «DRAGONS’ DEN GREECE» εδώ:





«DRAGONS’ DEN GREECE» - Για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης, σε ένα show συμφωνήθηκαν επενδύσεις που ξεπερνούν το 1.000.000 ευρώ, στηρίζοντας την ελληνική επιχειρηματικότητα!

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Executive Producers: Michael Iskas, Σάκης Τανιμανίδης

Showrunner: Άτζυ Ντρίβα

Παραγωγή: Antenna Studios

